Vreemd! Rode Duivel komt amper aan spelen toe, maar... verlengt wel tot 2030

Foto: © photonews

Maarten Vandevoordt heeft zijn contract bij RB Leipzig verlengd tot 2030, ondanks dat hij voorlopig weinig aan spelen toekomt. De Belgische doelman werd in 2024 naar Duitsland gehaald en wordt gezien als de toekomst van de club onder de lat.

Vandevoordt moet voorlopig echter nog afrekenen met de concurrentie van Péter Gulácsi, die zijn contract gisteren ook verlengde tot 2027 en al jarenlang een vaste waarde bij Leipzig is. Ook Leopold Zingerle verlengde trouwens zijn contract tot 2028. Drie doelmannen een nieuw contract gegeven in één dag tijd... vreemd.

Sportief directeur Schäfer benadrukte het vertrouwen in de jonge Belg: “We hebben Maarten enkele jaren geleden al met de perspectief aangetrokken dat hij de toekomst van deze positie is. Hij heeft sterke kwaliteiten en heeft die al bewezen in bijna 200 profwedstrijden.”

Maarten Vandevoordt is de toekomst van RB Leipzig onder de lat

Vandevoordt beschikt over eigenschappen die goed passen bij de speelstijl van Leipzig. Volgens Schäfer sluit zijn manier van spelen “perfect aan bij het voetbal dat we willen spelen”, wat hem een belangrijke rol kan geven zodra hij de kans krijgt.

Hoewel zijn minuten voorlopig beperkt zijn, is de verlenging een duidelijk signaal dat de club vol inzet op Vandevoordt als toekomstige nummer 1. Volgend seizoen kan hij mogelijk die rol overnemen als Gulácsi vertrekt of plaats moet maken.


De jonge Belg, die pas 23 jaar is, kan bij Leipzig rustig verder groeien en ervaring opdoen. Bij de Rode Duivels is hij intussen wel zijn plek kwijtgeraakt. Rudi Garcia heeft met Courtois, Sels en Lammens zijn keuze gemaakt.

