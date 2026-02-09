Vijf en drie speeldagen schorsing gevorderd: zware straffen dreigen voor Cercle Brugge en Charleroi

Twee rode kaarten kleurden dit weekend de wedstrijd tussen Charleroi en Cercle Brugge. Intussen is ook het voorstel van straf bekend voor Jules Gaudin en Oumar Diakité.

Zoals elke maandag heeft het bondsparket van de KBVB zich gebogen over de sancties voor de zware overtredingen van het voorbije weekend. Daarbij werd vooral stilgestaan bij de wedstrijd tussen Charleroi en Cercle Brugge, die "rijk" was aan twee rode kaarten.

Chronologisch gezien was het eerst Oumar Diakité die werd uitgesloten, na een zware fout op Yassine Khalifi net voor de rust. Onur Cinel zal het even zonder zijn speler moeten stellen: het bondsparket vorderde drie speeldagen schorsing.

Gaudin enkele weken aan de kant

Jules Gaudin kreeg dan weer rood in de slotfase van de wedstrijd. De Franse flankverdediger mocht zelfs een zwaardere straf verwachten, want hij maakte zich schuldig aan een elleboogstoot in het gezicht van een Brugse speler.

Het parket trad dan ook streng op: Gaudin kreeg vijf speeldagen schorsing voorgesteld, waarvan één met uitstel. Hans Cornelis zal dus hopen dat Mardochée Nzita (ziek) snel herstelt.


Beide clubs moeten nu beslissen of ze deze sancties aanvaarden of weigeren. Bij weigering gaat het dossier naar de Geschillencommissie, die kan kiezen voor een mildere… of net strengere straf.

