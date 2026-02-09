Noa Lang ligt meteen onder vuur bij Galatasaray

Noa Lang ligt meteen onder vuur bij Galatasaray
Foto: © photonews

Noa Lang vond zijn draai niet bij Napoli en trok na amper zes maanden al verder, richting Galatasaray. Met een zware aankoopoptie van 30 miljoen euro rust er meteen druk op de schouders van de Nederlander.

Noa Lang is niet opengebloeid bij Napoli: na zes maanden verliet de flamboyante Nederlander Italië alweer en werd hij uitgeleend aan Galatasaray. Zijn balans in de Serie A blijft steken op 27 wedstrijden zonder doelpunt. Lang verdedigde zich na het mislukte avontuur in de pers en stelde dat hij zichzelf niet verantwoordelijk achtte.

Intussen staat hij wel meteen onder druk bij Galatasaray. De Turkse club beschikt volgens de lokale pers over een bijzonder hoge aankoopoptie van 30 miljoen euro. Sinds zijn komst stond Lang twee keer in de basis en gaf hij één assist, in zijn tweede wedstrijd tegen Rizespor.

Noa Lang "geen speler van 30 miljoen"

Dat volstaat niet om analist en ex-speler Hasan Şaş te overtuigen. Bij SporON was hij scherp. "Lang kan beter. Hij moet fysieker en agressiever zijn op het veld." De mening van Şaş weegt zwaar bij de achterban van Galatasaray: hij speelde zelf 331 wedstrijden voor de club.

"Noa Lang is goed aan de bal, geeft goede passes… maar dat is niet genoeg", gaat de voormalige Turkse international verder. "Hij moet blijven doorgaan, want zodra Sané terug is, zet die hem op de bank. Ik ben er geen voorstander van dat Galatasaray 30 miljoen neertelt voor Lang."

Lees ook... Is de medische staf het probleem bij Standard? "In mijn carrière denk ik dat het een record is"
Een harde conclusie na amper twee wedstrijden. "Dertig miljoen, komaan. Wat doet hij dat die prijs rechtvaardigt? Dit is geen speler van dertig miljoen euro", besluit Şaş. Eén ding is zeker: Noa Lang kennende zal de ex-Bruggeling erop gebrand zijn om die kritiek de mond te snoeren.

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

