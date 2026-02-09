Match die eigenlijk geen winnaar verdiende: "Een frustrerende avond"

Zulte Waregem en FCV Dender bakten er zaterdag weinig van. Toch moesten de troepen van coach Milkon opnieuw een nederlaag incasseren.

Weinig kansen

Het publiek had weinig om van te genieten in het duel tussen Zulte en Dender. De fans van Essevee konden enkel tevreden zijn met de driepunter, want de match op zich was niet om aan te zien.

Dat Dender het doelpunt zomaar cadeau gaf maakte het des te pijnlijker voor trainer Hayk Milkon. “We gooiden een punt weg in de laatste minuten door de bal kinderlijk te verliezen”, zei hij bij Het Laatste Nieuws.

Van druk was bijna geen sprake, maar toch werd de bal zomaar in de voeten van de tegenstander gegeven. “Hij werd wel magistraal binnengetrapt, alle credits aan de afwerker. Maar als je zo’n wedstrijd speelt, waarin het gesloten blijft, dan mag je niet met lege handen naar huis gaan.”

Dender heeft heel ambitieus puntenaantal in het hoofd

Dat de belangen groot waren, was duidelijk. “We wisten dat het een frustrerende avond zou kunnen worden, want zij probeerden ook een solide organisatie neer te zetten, waardoor het tempo omlaag werd getrokken. Het speelveld hielp ook al niet om het tempo omhoog te krijgen”, aldus Milkon.



Ondanks de controle gaf Dender het doelpunt en de match weg. Volgens Milkon verdien je dan ook niet om een punt te pakken. “We hebben een puntentotaal in ons hoofd dat heel ambitieus is. Dat wordt nu moeilijker om te bereiken.” Volgende opdracht: OH Leuven.