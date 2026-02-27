Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde"

Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde"
Behoudens een (half) mirakel - lees: STVV - strijden Club Brugge en Union SG dit seizoen opnieuw voor de titel. Alex Muzio wil de West-Vlamingen voor een tweede keer op rij aftroeven. Al was het maar om Bart Verhaeghe de mond te snoeren.

Club Brugge en Union SG hielden er van oudsher een vriendschappelijke bank op na. Dat veranderde echter toen Les Unionistes enkele volzinnen begonnen mee te praten in de titelstrijd.

Vorig seizoen kroonde Union zich ten koste van Club Brugge tot Belgisch landskampioen. En dat was eveneens een persoonlijke overwinning voor Alex Muzio.

Brighton & Hove Albion B

De voorzitter van Les Unionistes was de woorden van Bart Verhaeghe in 2022 niét vergeten. "We hebben de titelstrijd gewonnen van Brighton & Hove Albion B", liet de voorzitter van Club Brugge zich toen laagdunkend uit.

"Ik was in shock toen ik dat hoorde", komt Muzio in MIDMIDPodcast terug op die quote van Verhaeghe. "Club Brugge was net kampioen geworden. In plaats van blij te zijn vond Verhaeghe het nodig om over een andere club te praten."

Club Brugge was net kampioen geworden. In plaats van blij te zijn vond Bart Verhaeghe het nodig om over een andere club te praten

Alex Muzio


Verhaeghe kreeg die uitspraak de voorbije jaren nog enkele keren op zijn bord. Het was overigens Union SG die vorig seizoen de titel pakte. Niet Brighton B. En dat wil Muzio dit seizoen simpelweg nog eens over doen.

Corrigeer
