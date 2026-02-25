Dender heeft al meteen beet: 'Voormalige coach van Standard en KV Mechelen moet rode lantaarn van degradatie redden'

FCV Dender EH nam vandaag afscheid van Hayk Milton. De rode lantaarn laat er echter geen gras over groeien. De nieuwe coach staat klaar.

FCV Dender EH maakte vandaag bekend dat er een einde was gemaakt aan de samenwerking met Hayk Milton. Op die manier komt er al een derde trainerswissel aan bij De Kadavers.

Dender zag Vincent Euvrard in september al naar Standard vertrekken. De blauwhemden haalden Milton weg bij Club Brugge.

Derde keer, goede keer?

Ondertussen is dat verhaal ook al voorbij. Derde keer, goede keer? Het Laatste Nieuws weet dat Yannick Ferrera het degradatiespook uit het Van Roystadion moet verjagen.

Ferrera begon het seizoen als coach van Zamalek SC in Egypte, maar werd er in november aan de deur gezet. Sindsdien wacht hij op een nieuwe uitdaging.

Ervaring op Belgische velden

Lees ook... OFFICIEEL Nieuw trainersontslag in Jupiler Pro League is een feit›

En die lijkt hij gevonden te hebben. Ferrera was het in het verleden aan de slag bij onder meer Standard, KV Mechelen, RWDM, STVV en Sporting Charleroi.