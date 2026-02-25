Dit zijn alle zestien clubs in de achtste finales van de Champions League

Wie mag er blijven dromen van eindwinst in de Champions League. Er waren vanavond nog vier tickets voor de achtste finales te verdelen. Wie is erbij?

Club Brugge werd dinsdagavond uitgeschakeld na een nederlaag bij Atlético Madrid. Maar ook vandaag stonden nog vier affiches op het menu.

Wie kon zich vanavond plaatsen?

En het werd een leuke én vooral spannende voetbalavond. Zo deed Atalanta BC het onmogelijk door zich alsnog te kwalificeren ten koste van Borussia Dortmund.

Real Madrid verdedigde dan weer met succes de 1-0-voorsprong uit de heenwedstrijd tegen SL Benfica, terwijl PSG het AS Monaco van Sébastien Pocognoli kon wippen.

Juventus FC en Galatasaray SK maakten er eveneens een spektakelstuk van. De tussenstand na twee wedstrijden was 5-5. Uiteindelijk waren de Turken aan het feest.

25/02/2026 18:45 Atalanta - Borussia Dortmund 4-1 25/02/2026 21:00 PSG - Monaco 2-2 25/02/2026 21:00 Real Madrid - SL Benfica 2-1 25/02/2026 21:00 Juventus - Galatasaray 3-0

Wie stoot er door naar de achtste finales?

Rechtstreekse kwalificatie:

1. Arsenal FC

2. Bayern München

3. Liverpool FC

4. Tottenham Hotspur

5. FC Barcelona

6. Chelsea FC

7. Sporting CP

8. Manchester City