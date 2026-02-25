Gianni Infantino reageert (jammer genoeg) in geheel eigen stijl op geweld in Mexico en impact op het WK

Minder dan vier maanden voor de start van het WK is het chaos alom in Mexico. Kan het voetbalfeest er in deze omstandigheden wel doorgaan? Gianni Infantino reageert. Zoals we het van hem hadden verwacht...

Sinds enkele dagen is Mexico in absolute chaos gestort. De dood (door de autoriteiten) van drugsbaron El Mencho hebben ervoor gezorgd dat het land wordt geplaagd door geweld.

Vooral Guadalajara wordt geteisterd door geweld, vernielingen en afpersingen door drugsbendes die vechten om de macht. En net in die stad vinden komende zomer vier groepswedstrijden plaats.

De reactie van Gianni Infantino...

Ondertussen zijn de plaatselijke sportwedstrijden afgelast. Treffend: de wedstrijden van Deportivo Guadalajara in het Estadio Akron - daar worden bovenstaande groeswedstrijden gespeeld - gaan momenteel niét door.

"Alles is in orde", verrast Gianni Infantino als hem wordt gevraagd naar het aankomende WK. "De situatie is opnieuw rustig. Het wordt een fantastisch WK."

Er zal geen enkel risico zijn voor de fans die komende zomer naar Mexico reizen - Gianni Infantino





Infantino lijkt er dan ook té gerust in. "Claudia Sheinbaum (presidente van Mexico, nvdr.) heeft een snelle terugkeer naar de normale toestand beloofd. Er zal geen enkel risico zijn voor de fans die komende zomer naar Mexico reizen."