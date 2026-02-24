Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA

De clash tussen Benfica en Real Madrid werd overschaduwd door een rel rond Vinicius Jr. en Gianluca Prestianni. De vermeende belediging zorgde wereldwijd voor ophef, net voor de terugwedstrijd in Madrid.

Er was de afgelopen week enorm veel te doen om de wedstrijd Benfica - Real Madrid, maar dan wel om de foute reden. Het incident tussen Vinicius Jr. en Gianluca Prestianni ging de wereld rond. De Benfica-aanvaller noemde de Real-ster "aap", volgens Vinicius zelf.

Prestianni ontkent alles in verband met racisme en beweert dat hij een homofobe uitspraak deed richting Vinicius Jr. Daags voor de terugwedstrijd (Real moet in eigen huis een 1-0-voorsprong verdedigen) sprak Thibaut Courtois over het onderwerp. "Homofobie of racisme. Het is even erg. Zulke zaken mogen we nooit aanvaarden."

Courtois richt zich tot UEFA

"Wij staan 100 procent achter hem", zegt Courtois over zijn ploegmaat. "Hij heeft de voorbije jaren al veel meegemaakt. Het is een moeilijke zaak, omdat Prestianni zijn mond bedekte met zijn shirt. Zo wordt het moeilijk echt bewijs te vinden."



"Het is een kwestie van woord tegen woord", beseft Courtois ook volgens Sporza. "En Benfica en zijn coach José Mourinho steunen hem natuurlijk. Maar ik geloof 'Vini' voor 100 procent, net als de hele ploeg. Hij is er zeker van wat hij gehoord heeft. Het is hem de voorbije jaren al te vaak overgekomen."

Afsluiten deed hij met een duidelijke boodschap voor de UEFA. "Hier moet een einde aan gemaakt worden. Het is aan de UEFA om hier iets aan te doen. Wij kunnen niet veel meer doen. Dit is een belangrijk moment voor het voetbal. We hebben de kans om het racisme een zware slag toe te brengen."