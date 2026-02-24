Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht

Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht
Het zijn gespannen dagen bij de Genkse supportersfederatie OSV. Een misplaatste pyro-actie tegen Standard zette het wederzijds respect tussen de harde kern en de bredere supportersbasis opnieuw onder druk. 

“We werken aan een strikt kader om dit soort incidenten te voorkomen", zegt OSV-woordvoerder Bart Teuwen in HBvL. De timing van de actie was bijzonder ongelukkig. Ze brak niet alleen het momentum van de wedstrijd, maar bemoeilijkt ook het lopende overleg tussen club, supporters en overheid. Spanningen liepen al op na eerdere incidenten op Stayen en in Utrecht.

Al weken wordt er intensief overlegd. “Wij vertegenwoordigen alle supporters van KRC Genk, van harde kern tot families. Na de recente derby en Europese uitmatch waren er niet alleen issues tussen club en overheid, maar ook onderling enig onbegrip tussen supportersgroepen", legt Teuwen uit.

De actie van zondag brak het momentum van de ploeg

Tijdens de gesprekken konden alle groepen hun standpunten en beelden voorleggen. “Uit dat overleg bleek dat er nog steeds wederzijds respect is, maar ook dat er duidelijke regels en afspraken nodig zijn. Iedereen moet weten binnen welk kader hij zich beweegt", aldus de woordvoerder.

Teuwen benadrukt dat sommige pyro-acties en tifo’s gewaardeerd worden, maar de actie van afgelopen zondag was verkeerd getimed. “Het brak het momentum van de ploeg. Dat kan nooit de bedoeling zijn en betreuren we ten zeerste. Dit gebeurde eerder ook al, bijvoorbeeld op Kortrijk.”


Om toekomstige incidenten te voorkomen, werkt OSV aan strikte afspraken. “Wij regelen bijvoorbeeld mee de ticketverdeling voor uitwedstrijden en kunnen keuzes maken als regels niet worden nageleefd. We willen constructief blijven samenwerken en als één front achter onze ploeg staan, maar bepaalde zaken kunnen gewoon niet langer.”

