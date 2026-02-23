🎥 Levensgevaarlijk: werd deze Antwerp-supporter op Union geïnspireerd door Olympische Winterspelen?

Union SG won in eigen huis van Royal Antwerp FC met 2-1. Het was met het nodige zwoegen dat de Brusselaars hun statuut als leider in de Jupiler Pro League wisten te behouden. Ook in de tribunes waren er opvallende beelden.

De wedstrijd van Union SG tegen Antwerp? Die was niet echt om over naar huis te schrijven. Maar moeilijk gaat ook voor de Brusselaars, want uiteindelijk wisten ze wel de drie punten thuis te houden door met 2-1 te winnen.

In het klassement staan de Brusselaars zo met 56 punten uit 26 wedstrijden nog steeds op kop. De kloof met STVV en Club Brugge blijft respectievelijk twee en drie punten, na de halvering van de punten zal het dus spannend worden.

Inspireerden de Olympische Winterspelen deze supporter van Antwerp?

Ondertussen zijn ook de Olympische Winterspelen volledig achter de rug. De Belgen bleven daar uiteindelijk achter met amper één bronzen medaille. Toch inspireerden de Olympische Winterspelen misschien wel hier en daar.

Zo ook op Union SG, waar een aantal supporters van Antwerp een nieuwe sport leken te hebben uitgevonden die ergens het midden moest houden tussen rodelen en schansspringen, als we de beelden mogen geloven.



Op TikTok is te zien hoe een fan zich van een groot reclamespandoek laat glijden. Toch levensgevaarlijk, want een zware botsing onderaan wordt maar nipt vermeden. Alles zou in orde zijn met de supporter in kwestie.