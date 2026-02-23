Hommeles: UEFA schorst Prestianni na racistisch incident, maar Benfica neemt hem toch mee naar Madrid

Manuel Gonzalez
| 2 reacties
Foto: © photonews

Het racistisch incident uit de wedstrijd Benfica - Real Madrid blijft nazinderen. De UEFA heeft een voorlopige schorsing uitgesproken tegen Prestianni, die racistische uitlatingen zou hebben gedaan richting Vinicius Junior. Maar Benfica is niet akkoord.

De wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid werd vorige week een aantal minuten onderbroken. Vinicius Junior maakte een wondermooie 0-1, maar werd daarna racistisch bejegend. Hij ging meteen naar de arbitrage, die de wedstrijd voor eventjes staakte.

Wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid lag even stil

Op de bank kreeg er iemand rood, terwijl José Mourinho ging knuffelen met Vinicius Junior. Op de sociale media regende het meteen reacties langs alle kanten. Maar de wedstrijd werd uiteindelijk toch gewoon verder gespeeld.

'Dader' Prestianni verklaarde achteraf dat hij iets helemaal anders zou hebben geroepen, maar zeker niets racistisch. Bij Real Madrid liet Kylian Mbappé dan weer verstaan dat hij wél degelijk slechte dingen zou hebben gehoord.

Wat met de terugwedstrijd in Madrid?

Het laatste woord is nog niet gezegd en het onderzoek van de UEFA is nog niet voorbij. De Europese voetbalbond heeft dan ook alvast een voorlopige schorsing uitgesproken tegen de Argentijnse speler van Benfica.


Hij mag op die manier niet mee naar Madrid om er woensdagavond in de terugwedstrijd te spelen tegen Benfica. Al gaat de Portugese club absoluut niet akkoord. Zij nemen de speler dan ook gewoon mee naar Madrid. 

La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SL Benfica
Real Madrid
Gianluca Prestianni

