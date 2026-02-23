KRC Genk komt dag na de paniek en de hoop alsnog met domper over Kos Karetsas

Er was zondag de nodige paniek in de tent, toen Kos Karetsas na een stevige en spectaculaire valpartij de wedstrijd tegen Standard niet kon volmaken. Een dag later is er alsnog een domper gekomen, nadat er eerst geruststellende tekenen waren.

KRC Genk verloor in eigen huis zwaar van Standard met 0-3. En zo heeft Genk een slechte zaak gedaan in de strijd om de Champions' Play-offs. Met het treffen tegen Dinamo Zagreb op donderdag én tegen Gent op zondag op komst, is er geen foutenmarge meer.

Hoe gaat het met Karetsas van KRC Genk na de zware val?

De schrik zat er dan ook goed in na de spectaculaire val van Kos Karetsas in het slot van de wedstrijd tegen Standard. Hoelang zou hij buiten strijd zijn? Er was in ieder geval de nodige paniek in de tent bij de Limburgers.

Even leek het erop dat alles wel zou meevallen, aangezien er in eerste instantie geen hersenschudding werd vastgesteld. Maar Genk liet op maandag nog meer onderzoeken doen en daaruit blijkt nu dat er toch meer schade is dan eerst verwacht, zo klinkt het op de webstek van KRC Genk.

Schade is dan toch groter dan verwacht bij Kos Karetsas

"Konstantinos Karetsas moest zondag vroegtijdig het veld verlaten na een stevige charge van Standardspeler Karamoko. Hij kwam daarbij ongelukkig neer. Maandag onderging ‘Kos’ bijkomende neurologische testen en een CT-scan. Daaruit blijkt dat hij een whiplash en een milde hersenschudding heeft opgelopen."



"Onze medische staf volgt strikt het FIFA-hersenschuddingprotocol om zijn herstel zorgvuldig op te volgen. De Europa Leaguewedstrijd van donderdag tegen Dinamo Zagreb komt dan ook nog te vroeg. Samen met de medische begeleiding doet Kos er alles om zondag opnieuw wedstrijdfit te zijn voor de belangrijke competitiewedstrijd tegen AA Gent."