Peter Vandenbempt laat zich uit over trainerskeuze Anderlecht én de man die ze boven water houdt

RSC Anderlecht won met dank aan Thorgan Hazard die een hattrick scoorde met 2-4 op bezoek bij Zulte Waregem. Door het verlies van KRC Genk en KAA Gent deden ze zo een prima zaak in de strijd om de Champions' Play-offs. Dit moet goed gaan komen, toch?

Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

"Op basis van de prestatie van Anderlecht op bezoek bij Zulte Waregem zou ik nog heel voorzichtig zijn", klinkt het bij Peter Vandenbempt. "Maar met een bonus van vijf punten op Genk in de stand en nog thuiswedstrijden tegen Leuven en Cercle ..."

"Dan zou het toch niet meer mogen foutlopen moet ik zeggen", is hij duidelijk in Vandenbempt. "Als je al zeven wedstrijden en twee maanden niet meer hebt gewonnen en al 4,5 wedstrijden niet meer hebt gescoord, dan doet de manier waarop er niet meer toe."

Zulte Waregem was beter dan RSC Anderlecht

"Zulte Waregem was veel beter dan Anderlecht en duwde paars-wit helemaal plat, maar ondanks dertig schoten hebben ze niet gewonnen. Ze konden ook rekenen op de klasse van Thorgan Hazard, die ook veel liep en werkte."

"Tot nu toe deed hij het niet goed genoeg bij Anderlecht, maar hij droeg er wel toe bij dat ze in de top-6 zitten én in de bekerfinale. Zonder hem zag het er nog slechter uit. Taravel is geen tovenaar, maar geeft de club wel tijd op cruciale momenten. Misschien kunnen ze hem zo nog een kans geven tot het einde van het seizoen?"