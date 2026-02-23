Thorgan Hazard maakt indruk, Standard, STVV en Mechelen hofleverancier

Zoals elke maandag stellen we jullie onze ideale elf van het voorbije competitieweekend voor. Een ploeg met daarin onder meer twee spelers van Standard en uiteraard ook Thorgan Hazard. Wie haalde het allemaal? Kom het hier te weten.

Doelman

In doel een keeper wiens prestatie zijn ploeg geen enkel punt opleverde, maar wél het vermelden waard is. Tegen Cercle Brugge pakte Davy Roef al voor de dertiende keer in zijn carrière een penalty, dit keer van Gary Magnée, nochtans best sterk vanaf de stip. Zonder Roef was AA Gent nooit tot het einde in de wedstrijd gebleven.

Verdediging

Op rechtsachter was Thérence Koudou opnieuw indrukwekkend bij KV Mechelen tegen RAAL. De Fransman was een ware kwelduivel voor Nolan Gillot, onder meer met zijn actie langs de lijn die leidde tot de assist op Kerim Mrabti bij de openingstreffer.

Centraal achterin kiezen we voor twee doelpuntenmakers. Ibe Hautekiet opende de score tegen Genk op z'n 'Toby Alderweirelds' en speelde daarna een stevige match. Ross Sykes bezorgde Union Sint-Gillis dan weer de zege tegen Antwerp in de toegevoegde tijd, met een kopbal waar hij patent op heeft.

Op links moest ook Bjorn Meijer meermaals aan de bak om Club Brugge tegen OH Leuven op weg te zetten. Hij profiteerde van de rust voor Joaquin Seys, bleef doorgaan na enkele gemiste kansen en herinnerde iedereen eraan dat hij bij de meeste andere clubs in 1A waarschijnlijk gewoon basisspeler zou zijn.

Middenveld

Op het middenveld toonde Kerim Mrabti tegen RAAL een bijzonder hoog spelinzicht. De Zweed liet de bal uitstekend circuleren om de Wolven, die met tien stonden, murw te spelen. Hij sloeg op het juiste moment toe: met een infiltratie uit de tweede lijn zette hij de 1-0 op het bord. Ryotaro Ito blonk dan weer uit tegen Dender. Een goal en een assist, maar vooral: hij zat in zowat alle aanvallende acties van STVV. Meer dan ooit het uithangbord van het combinatievoetbal van Wouter Vrancken.

En dan Thorgan Hazard. Anderlecht had het moeilijk, ook in Waregem. En dus nam Toto het heft in handen met een hattrick. Zijn laatste knal in de bovenhoek is er eentje om voor terug te spoelen. Dit seizoen zit Hazard al aan 11 goals en 9 assists.

Aanval

In de punt speelde Jeppe Erenbjerg misschien een meer complete wedstrijd dan Dante Vanzeir, maar Vanzeir kan wél zeggen dat hij zijn idee doordrukte: hij maakte het enige doelpunt van de match tegen AA Gent... de club die hem bezit. Met meteen ook een klein boodschapje richting Ivan Leko.

Naast hem vinden we Keisuke Goto en Rafiki Saïd. De wedstrijd van Goto tegen Dender was erg interessant en herinnerde eraan dat de Anderlecht-huurling geen spits is die alleen maar in de zestien wacht. Hij zakt uit, zoekt ruimtes en zet zich in dienst van zijn medespelers door ruimte te creëren of met slimme kaatsballen. Zaterdag was hij goed voor twee assists.

Rafiki Saïd speelde op zijn beurt een eerste helft van bijzonder hoog niveau in Genk. De Kaapverdiër draaide vanaf zijn linkerflank de Limburgse verdediging dol en bekroonde dat met een goal van pure klasse, na een neerploffende boogbal. De X-factor van Standard.

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

