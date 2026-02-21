Is het opvallende zegegebaar van Dante Vanzeir een prikje naar ex-coach? Spits legt uit

Is het opvallende zegegebaar van Dante Vanzeir een prikje naar ex-coach? Spits legt uit
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Qua scenario kan het wel tellen wat we vrijdagavond te zien kregen in de Planet Group Arena. Uitgerekend huurling Dante Vanzeir zorgde voor het enige doelpunt voor Cercle Brugge op bezoek bij zijn KAA Gent.

"Ik heb hem proficiat gewenst met zijn doelpunt en de overwinning", aldus Rik De Mil groot in het verlies over de wedstrijd van Dante Vanzeir voor Cercle Brugge in de Planet Group Arena. Vanzeir zelf? Kamerbrede glimlach.

Dante Vanzeir maakt indruk met goal in en tegen Gent

"Ik ben heel tevreden met dat goaltje, maar die drie punten zijn nog iets belangrijker natuurlijk. We begonnen heel goed en hebben echt gevochten voor de overwinning, al lieten we het na om de match te beslissen."

Bij het doelpunt kwamen de emoties toch wel wat los: "Ik heb hier ook veel mooie momenten gekend, al was het einde wat minder. Ik wist dat mijn verhaal nog niet ten einde was hier en vertrouwen opdoen door even elders te spelen is ook niet slecht."

Zegegebaar een prikje naar ex-coach?

"Ik voel me heel goed bij Cercle Brugge", aldus Dante Vanzeir in de Planet Group Arena. "Het doelpunt? Er kwam van alles naar boven, dat wel. Mijn viering? Ze hadden me gezegd dat ik moest laten zien dat sommigen blind zijn."

Lees ook... Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1
"Wie? Die zijn hier misschien niet meer, neen. Ach, ik heb altijd al voor- en tegenstanders gehad. Het belangrijkste is om in jezelf te blijven geloven en te blijven werken. Na regen komt altijd zonneschijn", nam Vanzeir het met de glimlach.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Cercle Brugge
Dante Vanzeir

Meer nieuws

Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1

Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1

22:40
"Ik haat de voetbalwereld": Lazare Amani doorbreekt het stilzwijgen over Union SG

"Ik haat de voetbalwereld": Lazare Amani doorbreekt het stilzwijgen over Union SG

23:00
2
Hubert moet extra speler missen tegen Antwerp, maar ook goed nieuws voor Union

Hubert moet extra speler missen tegen Antwerp, maar ook goed nieuws voor Union

22:30
KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere komt met heel goed nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere komt met heel goed nieuws over Brecht Dejaegere

22:45
KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

22:15
Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

21:20
Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd

Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd

21:15
Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

21:54
"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

21:00
Analist overtuigd dat keuze van Nicky Hayen wel eens verkeerd kan uitdraaien

Analist overtuigd dat keuze van Nicky Hayen wel eens verkeerd kan uitdraaien

21:40
Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn"

Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn"

20:45
2
Na KAA Gent nu ook bij Cercle Brugge op de bank: Dante Vanzeir spreekt zich uit

Na KAA Gent nu ook bij Cercle Brugge op de bank: Dante Vanzeir spreekt zich uit

12:20
5
Gent-aanwinst heeft zelfde makelaar als rijtje toppers uit JPL en dat schept verwachtingen

Gent-aanwinst heeft zelfde makelaar als rijtje toppers uit JPL en dat schept verwachtingen

19:00
Speler opnieuw boven water bij KAA Gent? Vanhaezebrouck vraagt nog even te wachten

Speler opnieuw boven water bij KAA Gent? Vanhaezebrouck vraagt nog even te wachten

17:00
Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven

Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven

08:00
6
"Dat pompt hij erin": Max Dean kan het duidelijk goed vinden met Rik De Mil

"Dat pompt hij erin": Max Dean kan het duidelijk goed vinden met Rik De Mil

13:30
Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

20:30
1
Grote vraagtekens over zijn toekomst bij STVV? Vrancken doet opvallende uitspraak

Grote vraagtekens over zijn toekomst bij STVV? Vrancken doet opvallende uitspraak

19:40
OH Leuven (en Anderlecht) maken België trots: drie ploegen Europa in

OH Leuven (en Anderlecht) maken België trots: drie ploegen Europa in

20:15
Goed nieuws: Rode Duivel opnieuw van de partij nadat hij deze week het veld verliet

Goed nieuws: Rode Duivel opnieuw van de partij nadat hij deze week het veld verliet

20:00
📷 OFFICIEEL Club Brugge sluit straffe deal met talentvolle winger

📷 OFFICIEEL Club Brugge sluit straffe deal met talentvolle winger

19:20
📷 'Ooit in beeld bij Chelsea en Man City: ex-spits van KAA Gent tekent in... tweede amateur'

📷 'Ooit in beeld bij Chelsea en Man City: ex-spits van KAA Gent tekent in... tweede amateur'

16:30
Eén raad voor Ivan Leko richting Atletico Madrid: "Dat zou het wel eens kunnen worden"

Eén raad voor Ivan Leko richting Atletico Madrid: "Dat zou het wel eens kunnen worden"

18:30
Wintertransfer Bouke Boersma legt haarfijn uit waarom hij voor KV Mechelen koos

Wintertransfer Bouke Boersma legt haarfijn uit waarom hij voor KV Mechelen koos

17:40
1
"Onderschat dat niet": Joedrick Pupe legt uit waarom hij nog geen minuten pakte bij STVV

"Onderschat dat niet": Joedrick Pupe legt uit waarom hij nog geen minuten pakte bij STVV

17:20
OFFICIEEL Oude kennis van Ivan Leko en Club Brugge aan de slag bij Tottenham

OFFICIEEL Oude kennis van Ivan Leko en Club Brugge aan de slag bij Tottenham

18:00
Frank Boeckx zegt hoe OH Leuven punten kan pakken tegen Club Brugge

Frank Boeckx zegt hoe OH Leuven punten kan pakken tegen Club Brugge

16:15
7
Ook dit trainersplan ligt klaar bij RSC Anderlecht: "Ik ga de uitdaging aan"

Ook dit trainersplan ligt klaar bij RSC Anderlecht: "Ik ga de uitdaging aan"

16:00
5
Veel zorgen voor Oosting en dan hebben we het niet alleen over een plekje in de top zes

Veel zorgen voor Oosting en dan hebben we het niet alleen over een plekje in de top zes

15:30
8
Wie vervangt "unieke" en geschorste Onyedika in Madrid? Leko staat voor lastige opdracht Analyse

Wie vervangt "unieke" en geschorste Onyedika in Madrid? Leko staat voor lastige opdracht

15:00
BAS doet belangrijke uitspraak over beloftenploegen in de Challenger Pro League

BAS doet belangrijke uitspraak over beloftenploegen in de Challenger Pro League

14:00
19
"Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"

"Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"

14:20
🎥 Club Brugge geeft heerlijke inkijk achter de schermen van duel met Atletico Madrid

🎥 Club Brugge geeft heerlijke inkijk achter de schermen van duel met Atletico Madrid

14:40
"Contractvoorstel tienmaal meer dan wat ik bij Club had": maar Hautekiet ging er niet op in

"Contractvoorstel tienmaal meer dan wat ik bij Club had": maar Hautekiet ging er niet op in

13:00
2
Anderlecht mag beginnen uitkijken naar andere trainer: dit lijkt de enige manier dat Alfred Schreuder komt

Anderlecht mag beginnen uitkijken naar andere trainer: dit lijkt de enige manier dat Alfred Schreuder komt

12:00
12
Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge

Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge

12:40
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 18:15 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Is het opvallende zegegebaar van Dante Vanzeir een prikje naar Ivan Leko? Spits legt uit UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over "Contractvoorstel tienmaal meer dan wat ik bij Club had": maar Hautekiet ging er niet op in Nelvafrel Nelvafrel over Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!" Nelvafrel Nelvafrel over "Ik haat de voetbalwereld": Lazare Amani doorbreekt het stilzwijgen over Union SG stephen king stephen king over KAA Gent - Cercle Brugge: 0-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over Hoe Dante Vanzeir het verkorf bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven Soloria Soloria over Veel zorgen voor Oosting en dan hebben we het niet alleen over een plekje in de top zes Nelvafrel Nelvafrel over Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn" Andreas2962 Andreas2962 over Ook dit trainersplan ligt klaar bij RSC Anderlecht: "Ik ga de uitdaging aan" Svédél Svédél over Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved