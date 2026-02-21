Is het opvallende zegegebaar van Dante Vanzeir een prikje naar ex-coach? Spits legt uit

Qua scenario kan het wel tellen wat we vrijdagavond te zien kregen in de Planet Group Arena. Uitgerekend huurling Dante Vanzeir zorgde voor het enige doelpunt voor Cercle Brugge op bezoek bij zijn KAA Gent.

"Ik heb hem proficiat gewenst met zijn doelpunt en de overwinning", aldus Rik De Mil groot in het verlies over de wedstrijd van Dante Vanzeir voor Cercle Brugge in de Planet Group Arena. Vanzeir zelf? Kamerbrede glimlach.

Dante Vanzeir maakt indruk met goal in en tegen Gent

"Ik ben heel tevreden met dat goaltje, maar die drie punten zijn nog iets belangrijker natuurlijk. We begonnen heel goed en hebben echt gevochten voor de overwinning, al lieten we het na om de match te beslissen."

Bij het doelpunt kwamen de emoties toch wel wat los: "Ik heb hier ook veel mooie momenten gekend, al was het einde wat minder. Ik wist dat mijn verhaal nog niet ten einde was hier en vertrouwen opdoen door even elders te spelen is ook niet slecht."

Zegegebaar een prikje naar ex-coach?

"Ik voel me heel goed bij Cercle Brugge", aldus Dante Vanzeir in de Planet Group Arena. "Het doelpunt? Er kwam van alles naar boven, dat wel. Mijn viering? Ze hadden me gezegd dat ik moest laten zien dat sommigen blind zijn."

Lees ook... Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1›

"Wie? Die zijn hier misschien niet meer, neen. Ach, ik heb altijd al voor- en tegenstanders gehad. Het belangrijkste is om in jezelf te blijven geloven en te blijven werken. Na regen komt altijd zonneschijn", nam Vanzeir het met de glimlach.