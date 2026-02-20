Goed nieuws: Rode Duivel opnieuw van de partij nadat hij deze week het veld verliet

Leandro Trossard is bij Arsenal terug na blessureleed. Dat liet zijn trainer weten in aanloop naar de derby tegen Tottenham.

Blessure van Trossard eerder deze week

Arsenal meldt dat de Rode Duivel opnieuw inzetbaar is na het incident tijdens de wedstrijd tegen Wolverhampton. Zijn coach gaf aan dat Trossard volledig hersteld is. “Leandro is in volle vorm en inzetbaar”, klonk het.

Trossard liep woensdagavond een stevige klap op de borst op, veroorzaakt door verdediger Santiago Bueno. Hij moest daardoor in de slotfase opnieuw naar de kant, ondanks zijn invalbeurt in de 73ste minuut.

Nipte voorsprong in Premier League

De bevestiging van zijn fitheid kwam tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd die zondag op het veld van Tottenham wordt gespeeld.

Arsenal blijft ondertussen leider in de Premier League, al liet de ploeg punten liggen op het terrein van Wolverhampton. De wedstrijd eindigde op 2-2, waardoor de voorsprong op Manchester City beperkt blijft.


De Londense club staat momenteel op 58 punten. Manchester City volgt op 53 punten, maar heeft nog een wedstrijd tegoed. De druk op Arsenal blijft daardoor aanzienlijk groot, zeker met het vooruitzicht van een derby die traditioneel zwaar weegt.

