📷 'Ooit in beeld bij Chelsea en Man City: ex-spits van KAA Gent tekent in... tweede amateur'

Glenn Diedhiou genoot in het verleden interesse van Chelsea en Man City. Vanaf volgend seizoen gaat hij aan de slag bij KV Diksmuide Oostende, tweede in tweede amateur op dit moment.

Glenn Diedhiou tekent bij KV Diksmuide Oostende

KV Diksmuide Oostende laat op zijn officiële kanalen weten dat het de 24-jarige Glenn Diedhiou voor de komende twee seizoenen onder contract heeft gelegd.

Hij komt over van reeksgenoot FC Lebbeke, nummer drie in de stand, waar hij tot nu toe goed was voor zes doelpunten en negen assists. “Glenn is een Belgische aanvaller met Senegalese roots, een combinatie die in het verleden al vaker voor spektakel zorgde aan de kust”, klinkt het in een mededeling van de club.

“We zijn heel blij dat we Glenn naar ’t zeetje kunnen halen. Hij doorliep de jeugdopleiding van KAA Gent en trainde er ook met de A-kern onder Hein Vanhaezebrouck”, aldus Filip Mattelin op de website van de club.

Wil om hogerop te spelen

“Toen genoot hij zelfs interesse van topclubs als Chelsea FC en Manchester City. Na passages bij Westerlo, Heist, Houtvenne en het Nederlandse Hoek belandde hij bij reeksgenoot Lebbeke, waar hij toch wel één van de betere spelers van de reeks is.”

“Ik heb er echter nooit een geheim van gemaakt dat ik graag opnieuw een stap hogerop zet”, aldus Glenn Diedhiou. “KVDO speelt nu wel in dezelfde reeks, maar het is duidelijk dat hier potentieel is om in de toekomst verder door te groeien”, besluit hij.



