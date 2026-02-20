Frank Boeckx zegt hoe OH Leuven punten kan pakken tegen Club Brugge

OH Leuven trekt dit weekend naar Jan Breydel voor een lastige opdracht tegen Club Brugge. De Leuvenaars bengelen onderin, maar volgens Frank Boeckx liggen er toch kansen tegen een vermoeid blauw-zwart.

Dit weekend zal OH Leuven naar Jan Breydel trekken om het daar op te nemen tegen Club Brugge. Geen makkelijke verplaatsing voor de Leuvenaars, die het laatste plekje in de gevarenzone innemen op dit moment.

"OH Leuven is een ploeg die eigenlijk niet bij de laatste vier hoort te staan", stelt Frank Boeckx vast bij DAZN. "De ambitie is er volgens mij wel om minstens de middenmoot te halen. In de laatste vijf wedstrijden zullen ze er dus alles aan doen om uit de rode zone te geraken."

Stilstaande fases als geheim wapen tegen vermoeid Club Brugge

Club Brugge is niet de ploeg waar punten tegen gepakt moeten worden, maar toch liggen er kansen. Blauw-zwart speelde deze week een intensieve wedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League.

"Ze moeten het tempo hoog houden om dan te hopen dat Club het fysiek moeilijk begint krijgen", zegt Boeckx. "Zo kunnen ze profiteren." Verder hebben de Leuvenaars nog een wapen. "Hun stilstaande fases."

Lees ook... Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent"›

"Ze hebben er nu drie op rij gescoord op corner. Ze hebben misschien gezien hoe Atlético tegen Club scoorde in de Champions League. Misschien zeggen ze ‘we gaan dat proberen na te doen’. Maar Bram Verbist heeft heel veel varianten om ploegen pijn te doen", aldus Boeckx.