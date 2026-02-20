BAS doet belangrijke uitspraak over beloftenploegen in de Challenger Pro League

Het BAS heeft uitspraak gedaan over het U23-dossier in de Challenger Pro League. De drie betrokken clubs krijgen echter geen steun voor hun bezwaren.

Beslissing van het BAS

Het BAS heeft geoordeeld dat de klacht van Francs Borains, Seraing en Lokeren niet ontvankelijk is. Het orgaan stelt dat de ingediende actie onontvankelijk en ongegrond is. Daarmee blijft de bestaande regeling rond de bescherming van U23-teams voorlopig ongewijzigd, zo meldt La Dernière Heure.

De clubs hadden hun bezwaar gebaseerd op een eerdere beslissing van de Belgische mededingingsautoriteit. Die had toen aangegeven dat bepaalde onderdelen van de competitiehervorming mogelijk “een illegale verstoring van de concurrentie kunnen creëren.” De drie clubs vonden het uitblijven van maatregelen na die kritiek problematisch.

Gevolgen voor de procedure

Het BAS volgde hun redenering niet. Volgens het arbitrageorgaan stond een “voorstel dat een reglementswijziging beoogt” niet op de agenda van de algemene vergadering. Daardoor kon er volgens de commissie geen bestaande beslissing worden vernietigd.

Ook het verzoek om de Pro League te verplichten een nieuwe stemming te organiseren, werd afgewezen. De BAS besluit dat “de Pro League formeel niets heeft geweigerd.” Hierdoor blijft het quotasysteem voor U23-ploegen volledig van kracht.



Het tweede luik van het dossier, dat bij de mededingingsautoriteit ligt, wordt pas later verwacht. Tot die tijd blijft de huidige competitieformule ongewijzigd.