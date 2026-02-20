Een buitenkansje? Ex-verdediger van Club Brugge is nu transfervrij

Twee weken geleden speelde Matej Mitrovic nog bij Al-Ahli in Qatar. Maar zijn contract werd in onderling overleg beëindigd.

In 2018 betaalde Club Brugge maar liefst 3,5 miljoen euro om Matej Mitrovic weg te plukken bij Besiktas. De Kroatische international (12 selecties) bleef vijf seizoenen in het Venetië van het Noorden.

Maar of het nu onder Ivan Leko, Philippe Clément of Alfred Schreuder was, hij had het moeilijk om zich voor langere tijd als titularis op te dringen. In juli 2022 liet Club hem daarom gratis terugkeren naar eigen land, naar Rijeka.

Daar krabbelde hij twee jaar lang weer op, alvorens een lucratieve klus aan te nemen bij Al-Ahly, in de Qatarese competitie. De centrale verdediger werd er onder meer ploegmaat van Julian Draxler.

De droom slaat om in een nachtmerrie

Vorig seizoen nog een onbetwiste titularis, beleefde Mitrovic de laatste maanden een moeilijkere periode, waarbij zijn team 8 wedstrijden op 13 verloor, zonder ook maar één cleansheet te houden.



In volle degradatiestrijd heeft de club besloten om voortijdig afscheid te nemen van zijn Kroatische verdediger. Op 32-jarige leeftijd staat hij dus voor het tweede seizoen zonder club en is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.