Een buitenkansje? Ex-verdediger van Club Brugge is nu transfervrij

Een buitenkansje? Ex-verdediger van Club Brugge is nu transfervrij
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5862

Twee weken geleden speelde Matej Mitrovic nog bij Al-Ahli in Qatar. Maar zijn contract werd in onderling overleg beëindigd.

In 2018 betaalde Club Brugge maar liefst 3,5 miljoen euro om Matej Mitrovic weg te plukken bij Besiktas. De Kroatische international (12 selecties) bleef vijf seizoenen in het Venetië van het Noorden.

Maar of het nu onder Ivan Leko, Philippe Clément of Alfred Schreuder was, hij had het moeilijk om zich voor langere tijd als titularis op te dringen. In juli 2022 liet Club hem daarom gratis terugkeren naar eigen land, naar Rijeka.

Daar krabbelde hij twee jaar lang weer op, alvorens een lucratieve klus aan te nemen bij Al-Ahly, in de Qatarese competitie. De centrale verdediger werd er onder meer ploegmaat van Julian Draxler.

De droom slaat om in een nachtmerrie

Vorig seizoen nog een onbetwiste titularis, beleefde Mitrovic de laatste maanden een moeilijkere periode, waarbij zijn team 8 wedstrijden op 13 verloor, zonder ook maar één cleansheet te houden.


In volle degradatiestrijd heeft de club besloten om voortijdig afscheid te nemen van zijn Kroatische verdediger. Op 32-jarige leeftijd staat hij dus voor het tweede seizoen zonder club en is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Club Brugge

Meer nieuws

Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans"

Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans"

10:30
1
Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent"

Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent"

08:40
4
Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit

Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit

09:30
5
Na de racisme-rel dient nu ook Benfica klacht in tegen Real Madrid

Na de racisme-rel dient nu ook Benfica klacht in tegen Real Madrid

10:00
Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur"

Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur"

07:20
6
Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet

Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet

06:30
7
🎥 Dat is dan een pietgoal: "Met een lichaamsdeel waarmee je geen buitenspel kan staan"

🎥 Dat is dan een pietgoal: "Met een lichaamsdeel waarmee je geen buitenspel kan staan"

09:00
Union-speler verbaast: "Wetenschappelijk gezien heb ik geen verklaring"

Union-speler verbaast: "Wetenschappelijk gezien heb ik geen verklaring"

08:20
Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven

Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven

08:00
4
Genk-uitblinker verklapt geheim achter zijn onvermoeibare rushes: "Ramadan geeft me boost"

Genk-uitblinker verklapt geheim achter zijn onvermoeibare rushes: "Ramadan geeft me boost"

07:40
1
Anderlecht zet Schreuder onder druk: deadline voor aanstelling nieuwe coach

Anderlecht zet Schreuder onder druk: deadline voor aanstelling nieuwe coach

07:00
Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

22:00
5
Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

21:00
🎥 "Ah, heeft hij zich verontschuldigd?" - Alexis Saelemaekers betrokken bij ruzie met Cesc Fabregas

🎥 "Ah, heeft hij zich verontschuldigd?" - Alexis Saelemaekers betrokken bij ruzie met Cesc Fabregas

22:30
Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

22:23
4
SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

22:15
1
Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur Opinie

Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur

21:40
1
Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

21:06
2
KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

20:37
Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn Analyse

Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn

20:40
3
Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

20:20
Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

20:00
4
Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

19:40
4
Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

19:06
15
Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

19:30
Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

17:00
Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

17:40
1
Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

19:00
1
Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

18:40
'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

18:20
Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

15:30
70
DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

18:00
Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

17:20
JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

16:30
1
Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

14:40
5
Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

16:45
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 21/02 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 21/02 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 21/02 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Green kill Green kill over SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje PhP PhP over Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn Mr bacardi Mr bacardi over Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans" Andreas2962 Andreas2962 over Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans Demogorgon Demogorgon over Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent" Demogorgon Demogorgon over Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur" Vital Verheyen Vital Verheyen over Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Hoe Dante Vanzeir het verkorf bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven Vital Verheyen Vital Verheyen over Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel" BFL BFL over Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved