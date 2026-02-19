Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

De passage van Lazare Amani bij Union SG eindigde moeizaam. De middenvelder, inmiddels actief bij AE Kifisias, blikt terug op een moeilijke periode en spaart zijn woorden niet.

“Ik heb altijd gezegd dat ik van voetbal hou, maar dat ik de voetbalwereld haat", vertelt hij bij Le Soir. “Ik heb veel verloren door die situatie, zowel sportief als financieel. Maar ik ben trots dat ik trouw ben gebleven aan mijn waarden in een egoïstische wereld.”

Zijn uitsluiting bij Union kwam voor hem hard aan. “Ik kreeg te horen dat ik niet meer bij de A-kern mocht aansluiten en met de U23 moest trainen tot ik een transfer zou vinden. Er werd geen echte reden gegeven. Misschien moest er plaats gemaakt worden voor iemand anders.”

Amini Lazare keert terug op zijn pijnlijk afscheid van Union

De maanden nadien waren zwaar, maar hij probeerde professioneel te blijven. “Ik had kunnen botsen met de club en had zelfs een dossier met een advocaat. Toch bleef ik werken. Soms meldde ik pijn, maar daar werd weinig mee gedaan. Dat vond ik moeilijk, zeker gezien wat ik voor de club had betekend.”

Ook op transfergebied liep het niet zoals gehoopt. “Ik had een mooie aanbieding uit het buitenland en had zelfs mijn koffers gepakt, maar plots hoorde ik niets meer. Dat is frustrerend als je niet begrijpt waar het probleem ligt. Op een bepaald moment wordt zo’n situatie gewoon onleefbaar.”



Uiteindelijk koos hij ervoor om zijn contract te verbreken, zonder vergoeding. “Ik was mentaal gebroken. Ik heb gevraagd om mij als mens te bekijken, niet als investering. Ik wilde geen geld eisen en niet eindigen zoals Loïc Lapoussin, die ook lang in de schaduw zat. Het was een risico, want ik had nog niets concreet, maar ik kon niet meer verder zo.”

