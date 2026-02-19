Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

Thibaut Courtois is via zijn investeringsmaatschappij NxtPlay Capital aandeelhouder geworden van Le Mans FC uit de Franse Ligue 2. Daarmee zet hij een nieuwe stap als ondernemer naast zijn carrière als voetballer.

Courtois is niet de enige grote naam die zich aan Le Mans verbindt. Tennisicoon Novak Djokovic, en autosportsterren Felipe Massa en Kevin Magnussen stappen eveneens in het project, wat aansluit bij de autosporttraditie van de stad.

Volgens Courtois en zijn zakenpartner Gonzalo Vila biedt Le Mans een duidelijke opportuniteit. “Het is een team dat uitstekend werk heeft geleverd. Samen kunnen we de club naar nieuwe hoogten brengen", zegt Courtois, terwijl Vila benadrukt dat het voetbalniveau vergelijkbaar moet worden met het wereldbekende autosportmerk van de stad.

Het engagement van Courtois is inhoudelijk: het plan omvat onder meer de aankoop en renovatie van het trainingscomplex La Pincenardière, dat tegen juli 2026 opnieuw operationeel moet zijn. Ook worden extra sportieve en administratieve profielen aangetrokken met het oog op een snelle terugkeer naar Ligue 1.

Nog twee clubs waar ze gaan in investeren, waaronder in België

Courtois en Vila willen niet alleen investeren, maar ook mee beslissen over de marketing en het sportieve departement. “Voor hem is dit een echte actieve investering. Hij zal af en toe in het stadion aanwezig zijn en zijn expertise inzetten", aldus Vila.

Maar Le Mans is slechts het begin. Volgens Vila plant Courtois nog meer investeringen in 2026, waaronder ook één in België. “Het is nog niet officieel, dus ik kan geen namen noemen, maar we gaan dit jaar nog investeren in twee andere clubs in Europa, waaronder één in België. En dat wordt natuurlijk enorm", zegt Vila.



Welke Belgische club het wordt, blijft voorlopig een geheim. Fans en volgers kunnen echter uitkijken naar een belangrijke onthulling van de Rode Duivel en zijn investeringsprojecten in Europa.