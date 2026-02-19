Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

Sporting Charleroi heeft er een prima maand januari opzitten. Daardoor maakt het nog steeds kans om de top-6 te halen en de Champions' Play-offs te spelen. Moeten de Zebra's vrezen voor een (nieuwe) leegloop komende zomer?

Sporting Charleroi is na een moeilijke periode beter in de competitie gekomen en mag nog steeds dromen van de top-6 en de Champions' Play-offs, al was de uitschakeling tegen Union SG in de Beker van België wel een dreun.

Parfait Guiagon in de belangstelling van veel ploegen

Een van de meest bepalende spelers dit seizoen tot dusver is Parfait Guiagon, die al heel wat prima resultaten heeft weten neer te zetten bij Charleroi. En dat heeft hem logischerwijze ook veel aandacht opgeleverd.

Heel wat scouts van diverse clubs uit diverse landen zaten de voorbije maanden meermaals in de tribunes van het Stade du Pays de Charleroi en daaruit zijn ook heel wat positieve scoutingsrapporten voor Guiagon gekomen.

MLS én Engeland azen op speler van Charleroi Parfait Guiagon

Vanuit de MLS en vanuit Engeland is er veel interesse in Guiagon. Onder meer Orlando City en Charlotte worden genoemd bij de geïnteresseerden vanuit de Verenigde Staten van Amerika, zo klinkt het bij Sportsboom.


Vanuit Engeland zijn er met onder meer Coventry en Middlesbrough een aantal teams die azen op promotie naar de Premier League. Sporting Charleroi wil de speler niet zomaar laten gaan en mikt op minstens zeven miljoen euro.

