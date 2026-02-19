JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

Nacho Miras speelt een sterk seizoen bij KV Mechelen. Ook al wekt dat interesse, toch blijft de Spaanse doelman heel rustig. Zelfs als RSC Anderlecht op de proppen komt met een aanbod bij de goalie.

In het begin van het seizoen was het Ortwin De Wolf die als vaste doelman aan de jaargang begon bij KV Mechelen. Maar de ex-keeper van Eupen en Antwerp liep een knieblessure op. Hij moest onder het mes en staat nog altijd aan de kant. En zo greep Nacho Miras zijn kans.

Nacho Miras in de belangstelling van RSC Anderlecht

Een jaar geleden kwam hij eerder in stilte naar de club na het faillissement van Deinze, maar intussen is hij een vaste waarde Achter de Kazerne. Deze winter leverden zijn prestaties hem zelfs de aandacht van Anderlecht op, waar Colin Coosemans zijn contract nog niet verlengde en waar Mads Kikkenborg intussen een transfer naar Molde maakte.

Intussen heeft Miras zijn contract bij KV Mechelen verlengd tot 2029. Maar sluit dat een vertrek daarom uit? "Ik bekijk het dag per dag en laat me niet afleiden. Als ik hier presteer, trek ik alleen maar meer aandacht."

KV Mechelen is prioriteit voor Nacho Miras

"Het is trouwens die ingesteldheid die me gebracht heeft tot waar ik nu sta", vertelt hij aan Gazet Van Antwerpen. "Ik wil altijd een betere Nacho zijn dan ik vandaag ben. Als dat betekent dat ik naar een betere ploeg of naar een andere competitie moet, dan is dat mijn doel", gaat hij verder.



Nacho Miras houdt dus alle opties open, al benadrukt hij tegelijk dat zijn focus op KV Mechelen ligt, dat momenteel nog altijd in de top zes staat. Ondertussen haalde Anderlecht Justin Heekeren binnen tot 2029.