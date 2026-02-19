Miljoenen op komst? 'Premier League klopt aan bij ... Charleroi'

Sporting Charleroi strijdt dit seizoen nog altijd mee voor de top-6 en de Champions' Play-offs, al zal het na een mindere maand februari wel opnieuw moeilijker worden om die top-6 nog te kunnen halen.

Een van de spelers die dit seizoen helemaal aan de oppervlakte is gekomen? Dat is Yacine Titraoui. De 22-jarige Algerijn profiteerde bij Charleroi van het feit dat zijn landgenoot de overstap waagde richting kampioen Union SG.

Yacine Titraoui komt helemaal tot ontbolstering bij Charleroi

Daardoor komt Titraoui helemaal op het eerste plan voor bij Charleroi en mag hij zowat alles spelen. Hij maakte als middenvelder indruk en op die manier heeft hij nu ook de interesse van verschillende ploegen weten op te wekken.

Opvallend: het is de Premier League dat nadrukkelijk aanklopt voor Yacine Titraoui, die elke week opnieuw belangrijker wordt voor zijn club. En met Charleroi mikt hij nog steeds op de Champions' Play-offs en wie weet een nieuw Europees avontuur.

Welke Engelse ploegen willen Titraoui in huis halen?

De Wolverhampton Wanderers zouden als eerste ploeg hun interesse hebben laten blijken. Dat weet alvast Sky Sports. De enige vraag is of Titraoui zelf zin heeft in een avontuur in The Championship, want The Wolves staan er dit seizoen niet goed voor.



Als allerlaatste in de Premier League wordt degradatie afwenden zeer moeilijk. Mogelijk profiteren andere Engelse clubs daarvan om Titraoui wél in te lijven en hem alsnog te laten proeven van de Premier League volgend seizoen.