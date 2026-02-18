Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Bodo/Glimt doet het nog maar eens, Newcastle maakt er doelpuntenkermis van

Club Brugge hield Atlético Madrid vanavond op een 3-3-gelijkspel. Maar er stonden meer wedstrijden op het menu. Een overzicht.

Club Brugge 3 - 3 Atlético Madrid

Club Brugge slaagde erin om een dubbele voorsprong op te halen... om vervolgens dat kunstje nog eens over te doen. Het blijft een héél lastige opdracht in Madrid. Maar blauw-zwart mag blijven dromen!

Qarabag FK 1 - 6 Newcastle United

The Magpies maakten er in Azerbeidzjan een ware doelpuntenkermis van. Zes in het mandje en naar huis. De terugwedstrijd in Newcastle is overbodig.

Bodo/Glimt 3 - 1 Internazionale FC

De reuzendoders uit Bodo/Glimt doen het nog maar eens. Internationale ging in het Hoge Noorden met 3-1 onderuit. I Nerrazzuri moeten in Milan vol aan de bak om deze achterstand op te halen.

Olympiakos Piraeus 0 - 2 Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen mag blijven dromen van meer. De Duitsers hadden aan een dolle drie minuten genoeg om afstand te nemen van Olympiakos Piraeus. Al ben je met Grieken nooit klaar...