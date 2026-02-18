Wie is Antoine Sibierski, die al gecontacteerd werd door Anderlecht?

Antoine Sibierski maalt deel uit van de kandidaten voor de functie van sportief directeur bij Anderlecht. Een ervaren profiel met vernieuwende ideeën, dat zou kunnen inspelen op de noden van paars-wit.

In alle haast werkt Anderlecht omgekeerd en zoekt het eerst een trainer voordat het een vervanger aanwerft voor Olivier Renard, die begin deze maand werd ontslagen. Terwijl de Brusselse club probeert het dossier van Alfred Schreuder te deblokkeren om interim-trainer Jérémy Taravel op te volgen, hebben Kenneth Bornauw en het rekruteringsbureau Odgers een lijst opgesteld met vier kandidaten voor de functie van sportief directeur.

Op die lijst staat een opvallende naam: Marc Overmars, huidig sportief directeur van Antwerp, die tijdens zijn periode bij Ajax werd geviseerd wegens ongepast gedrag. Naast de Nederlander staan ook de Belgen Pascal De Maesschalck en Nils Köppen, respectievelijk actief bij Strasbourg en Kopenhagen, op de lijst.

De vierde naam op de lijst is hier minder bekend, aangezien hij nooit binnen onze landsgrenzen heeft gewerkt: Antoine Sibierski, de huidige sportief directeur van ESTAC Troyes. Wie is hij en wat is zijn verleden in de voetbalwereld? Een korte voorstelling.

Doorgebroken bij Lille, Europees met Auxerre, prijzen gepakt met Nantes en daarna naar rivaal Lens

De Fransman werd in 1974 geboren in Lille en genoot zijn opleiding in de academie van LOSC als aanvallende middenvelder. Hij maakte in 1992 zijn profdebuut bij de club. Aanvankelijk kreeg hij weinig speeltijd, maar tussen 1994 en 1996 werkte hij twee volledige seizoenen af met bijna 6.000 speelminuten, waarna hij de overstap maakte naar AJ Auxerre, destijds een van de topclubs in Frankrijk en actief in Europa.

Hij speelde zeven keer in de Champions League, tegen onder meer Ajax, Glasgow Rangers en Dortmund. Hij deed Europese ervaring op, speelde in totaal 61 wedstrijden voor Auxerre, scoorde tien keer en won de Intertoto Cup. Vervolgens zette hij een nieuwe stap in zijn carrière bij FC Nantes, waar hij twee Franse bekers en een Supercup won. Begin jaren 2000 trok hij naar een andere Ligue 1-club: Lens.





Geen onbelangrijke overstap, want Lens was de rivaal van zijn opleidingsclub Lille. Bij de club uit Noord-Frankrijk speelde hij uiteindelijk de meeste wedstrijden uit zijn carrière (108) en drukte hij drie seizoenen lang zijn stempel op de Ligue 1. Daarna trok hij naar Engeland voor een avontuur in de Premier League.

Een Engels avontuur en een zwaar familiedrama

In 2003, net 29 geworden, tekende Antoine Sibierski bij Manchester City voor 1,1 miljoen euro. Hij groeide er uit tot een vaste waarde en speelde 107 officiële wedstrijden, met 15 doelpunten en 6 assists. Na drie seizoenen verliet hij Manchester en trok hij naar Newcastle.

Hij tekende er voor één seizoen, speelde 26 wedstrijden, verlengde zijn contract niet en koos vervolgens voor Wigan, eveneens in de Engelse hoogste afdeling. Daar bereikte hij de symbolische kaap van 150 Premier League-wedstrijden, nadat hij eerder al 275 wedstrijden in de Ligue 1 had gespeeld. In 2009 zette hij een punt achter zijn carrière na een laatste passage bij Norwich City in de Championship.

Kort daarna werd hij spelersmakelaar. Een jaar later werd hij getroffen door een zwaar familiedrama: zijn 18-jarige dochter Sybille werd opgehangen teruggevonden in haar woning in Altrincham, een voorstad van Manchester, na een ruzie met haar vriend.

Omdat hij al enkele dagen niets meer van haar had gehoord – ze werkte in een nachtclub in het centrum van Manchester – nam Sibierski zelf contact op met de politie, die het tragische nieuws vaststelde. Twee jaar later richtte de familie een fonds op om "anderen te helpen", zoals hun dochter dat deed. Ze werd omschreven als iemand die "zeer begaan was met het welzijn van de mensen om haar heen". Er werd ook een galadiner georganiseerd, met onder meer Patrick Vieira, Yohan Cabaye en Didier Drogba als aanwezigen.

Tien jaar in de schaduw, terug op de voorgrond in 2024

Actief als makelaar en adviseur in het voetbal werd hij tussen juli 2012 en juni 2013 directeur voetbalzaken bij RC Lens. Daarna bleef hij op de achtergrond tot februari 2024, toen hij assistent-trainer werd bij La Berrichonne de Châteauroux in de National 1. Twee maanden later werd hij hoofdtrainer na het ontslag van de T1, met als doel de club te redden van degradatie, wat niet lukte.

In juli 2024, na de degradatie naar National 2, verliet hij Châteauroux om sportief directeur te worden bij ESTAC Troyes, momenteel leider in de Ligue 2. Omringd door de City Football Group maakt hij deel uit van een club die sterk inzet op statistische data. Voor Anderlecht zou hij een sportief directeur met ervaring en mogelijk vernieuwende ideeën kunnen zijn.

Een interessant profiel voor de Brusselse club, maar ook voor AS Saint-Étienne, waar hij in mei 2025 werd genoemd als topkandidaat om Loïc Perrin te vervangen, die uiteindelijk toch aanbleef. Voor Antoine Sibierski zou een terugkeer naar de Ligue 1 als sportief directeur van Troyes een mooie uitdaging zijn, maar ook het opnieuw naar de top brengen van Anderlecht spreekt tot de verbeelding. Het is afwachten hoe ver de contacten tussen hem en Kenneth Bornauw zullen gaan.