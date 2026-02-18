Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het!

SK Beveren is op weg naar de titel in de Challenger Pro League. Wanneer kan de champagne worden ontkurkt? Dat zal vroeger dan later gaan gebeuren, zoveel is ondertussen stilaan duidelijk. En zo lang zal het niet meer duren, zoveel is duidelijk.

SK Beveren staat met 63 op 69 aan de leiding in de stand van de Challenger Pro League. Daarmee blijven ze voorlopig ongeslagen, een ongezien sterk staaltje met nog amper negen wedstrijden te spelen voor de Waaslanders.

Beveren kan de titel nu al ruiken

Er zijn dit seizoen zeventien ploegen in de Challenger Pro League, waardoor iedereen 32 wedstrijden moet afwerken. Leider Beveren zit momenteel aan 23 gespeelde wedstrijden, de eerste achtervolgers hebben er al 24 gespeeld.

Daardoor is de kloof van twaalf punten op eerste achtervolger Kortrijk zo mogelijk nog belangrijker dan ze al is, want De Kerels kunnen nog maximaal 24 punten pakken. Pas als ze zelf nog vier keer winnen én Beveren vijf keer verliest, komen beide ploegen in de stand naast elkaar.

Promotie kan dit weekend al een feit zijn voor Beveren

Dat ze de titel voor het interlandreces eind maart zullen mogen vieren? Dat staat al bijna buiten kijf. Als ze de komende drie wedstrijden winnen en Kortrijk gaat een paar keer onderuit, dan zouden ze misschien zelfs op Lokeren al kampioen kunnen worden.



Wat de promotie betreft - de top-2 is daarvoor voldoende - kan het nog gekker worden. Beerschot staat op 19 punten, Patro Eisden op 20 punten en Lommel op 21 punten. Als Beveren wint van Patro Eisden komend weekend en Beerschot verliest van RWDM Brussels, dan is de promotie zelfs al een feit.