Atlético-coach Simeone waarschuwt voor Club Brugge en duidt op belang van Hans Vanaken

Atlético Madrid is al in België voor de clash met Club Brugge in de Champions League. Trainer Diego Simeone blikte vooruit en waarschuwde zijn ploeg voor de kwaliteiten van blauw-zwart.

Atlético Madrid is zoals gepland dinsdag al aanwezig in België om zich voor te bereiden op de CL-wedstrijd tegen Club Brugge. Trainer Diego Simeone hield daags voor de wedstrijd, zoals gewoonlijk, een persconferentie.

De laatste tijd zijn de resultaten van Atlético nogal wisselvallig. Afgelopen weekend verloren ze verrassend met 3-0 van Rayo Vallecano. Donderdag won het met 4-0 van Barcelona.

Simeone verwacht lastige avond op Jan Breydel

"Onze jongens zijn altijd gemotiveerd: verliezen doen we niet expres. Je hebt zo van die dagen, zoals zondag, dat het niet loopt", zegt Simeone volgens Het Nieuwsblad. De Argentijn liet zich ook uit over Club Brugge.

"Als je kijkt naar de resultaten van Club Brugge: met hun nieuwe trainer zijn die er. Kijk naar de match tegen Marseille." Die knappe overwinning heeft heel Europa wel bereikt.

"Ze hebben jonge spelers, maar hun kapitein Vanaken is ook heel belangrijk. We verwachten een heel moeilijke wedstrijd op Club. Ze zetten hoog druk en hebben veel snelheid", aldus Simeone, die zijn spelers waarschuwt.