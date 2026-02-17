Atlético-coach Simeone waarschuwt voor Club Brugge en duidt op belang van Hans Vanaken

Atlético-coach Simeone waarschuwt voor Club Brugge en duidt op belang van Hans Vanaken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Atlético Madrid is al in België voor de clash met Club Brugge in de Champions League. Trainer Diego Simeone blikte vooruit en waarschuwde zijn ploeg voor de kwaliteiten van blauw-zwart.

Atlético Madrid is zoals gepland dinsdag al aanwezig in België om zich voor te bereiden op de CL-wedstrijd tegen Club Brugge. Trainer Diego Simeone hield daags voor de wedstrijd, zoals gewoonlijk, een persconferentie.

De laatste tijd zijn de resultaten van Atlético nogal wisselvallig. Afgelopen weekend verloren ze verrassend met 3-0 van Rayo Vallecano. Donderdag won het met 4-0 van Barcelona.

Simeone verwacht lastige avond op Jan Breydel

"Onze jongens zijn altijd gemotiveerd: verliezen doen we niet expres. Je hebt zo van die dagen, zoals zondag, dat het niet loopt", zegt Simeone volgens Het Nieuwsblad. De Argentijn liet zich ook uit over Club Brugge.

"Als je kijkt naar de resultaten van Club Brugge: met hun nieuwe trainer zijn die er. Kijk naar de match tegen Marseille." Die knappe overwinning heeft heel Europa wel bereikt.

Lees ook... Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling
"Ze hebben jonge spelers, maar hun kapitein Vanaken is ook heel belangrijk. We verwachten een heel moeilijke wedstrijd op Club. Ze zetten hoog druk en hebben veel snelheid", aldus Simeone, die zijn spelers waarschuwt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Atlético Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (18/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atlético Madrid
Diego Pablo Simeone

Meer nieuws

Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling

Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling

20:00
1
Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

17:40
Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

16:30
Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht

Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht

21:40
Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact

Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact

19:20
1
Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

15:30
🎥 Brusselaar met verleden bij Anderlecht laat van zich spreken met wondermooie goal in LaLiga

🎥 Brusselaar met verleden bij Anderlecht laat van zich spreken met wondermooie goal in LaLiga

21:20
Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op Opinie

Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op

20:40
Alle hoop op Club Brugge en Genk: Nederland is te pakken, schade op Portugal beperken

Alle hoop op Club Brugge en Genk: Nederland is te pakken, schade op Portugal beperken

18:40
Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

13:00
1
Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"

Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"

21:00
Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG

Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG

20:20
Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

14:20
'Twintig miljoen euro voor Anderlecht? Liefst zeven topploegen willen Keisuke Goto'

'Twintig miljoen euro voor Anderlecht? Liefst zeven topploegen willen Keisuke Goto'

19:40
1
Opmerkelijk verhaal: globetrotter uit Canada wil naar China via ... Belgisch Limburg

Opmerkelijk verhaal: globetrotter uit Canada wil naar China via ... Belgisch Limburg

18:50
Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

18:20
3
"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

18:00
Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

15:45
2
Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool Analyse

Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool

15:15
Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

08:20
🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

17:20
Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

17:00
2
Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

14:40
5
Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

17:10
Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

16:00
Eden Hazard onthult incident met José Mourinho: "Dat was een heel pijnlijk moment"

Eden Hazard onthult incident met José Mourinho: "Dat was een heel pijnlijk moment"

15:00
Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

08:40
Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

14:00
Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

13:30
3
Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

13:15
1
Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

12:40
1
Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

16/02
Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

12:20
Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

12:00
1
Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen Analyse

Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen

11:40
4
Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

11:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (H)
Galatasaray Galatasaray 5-2 Juventus Juventus
SL Benfica SL Benfica 0-0 Real Madrid Real Madrid
Monaco Monaco 2-2 PSG PSG
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-0 Atalanta Atalanta
FK Qarabag FK Qarabag 18/02 Newcastle United Newcastle United
Bodø Glimt Bodø Glimt 18/02 Inter Milaan Inter Milaan
Club Brugge Club Brugge 18/02 Atlético Madrid Atlético Madrid
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact cartman_96 cartman_96 over Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?" Standard 2.0 Standard 2.0 over Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven Jef Blaaskop Jef Blaaskop over Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling Geert66 Geert66 over 'Twintig miljoen euro voor Anderlecht? Liefst zeven topploegen willen Keisuke Goto' Joe Joe over Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen Joe Joe over Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV Ratko Svilar Ratko Svilar over Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved