Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

Robin Mirisola kon Genk verlaten voor AC Milan, maar hij wees de Italiaanse topclub resoluut af. De jonge aanvaller van KRC Genk wil vooral speelminuten blijven maken in de Pro League.

“Mijn droomclub is altijd Real Madrid geweest", vertelt Mirisola in HBvL. “Daar spelen en scoren voor al die fans, dat zou fantastisch zijn. Cristiano Ronaldo is altijd mijn idool geweest.”

Zijn keuze voor Spanje is opvallend, want de 18-jarige heeft Italiaanse roots. “Mijn papa spreekt Italiaans, en ik ben zelf ook al een beetje begonnen met leren, vooral toen AC Milan interesse toonde", zegt hij.

Robin Mirisola kijkt op naar Jelle Vossen

Toch voelde hij dat een vertrek te vroeg kwam. “Ik wilde eerst meer bewijzen in de Pro League en wedstrijdritme opdoen voordat ik die grote stap zou zetten. Het was een droomclub, maar nu is Genk het juiste moment voor mij.”

Mirisola kijkt met plezier terug op zijn jeugd. “Ik zat vroeger wekelijks in het stadion naar Genk te kijken. Jelle Vossen was echt mijn idool, ik had zelfs een truitje van hem.”



Op zijn 19de wil Genk de aanvaller met mondjesmaat blijven brengen. Maar dat ze in hem geloven, mag duidelijk zijn. Hij is in de pikorde trouwens al een heel stuk gestegen.