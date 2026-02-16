Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe

Luis Vázquez verliet Anderlecht deze winter op huurbasis om Getafe te versterken en heeft zich daar uitstekend aangepast. De Argentijn werd binnen uitgeroepen tot Mahou Speler van de Maand januari.

Luis Vázquez begon zijn avontuur in Spanje met een doelpunt in zijn eerste wedstrijd voor Getafe tegen Girona op 26 januari. Op 8 februari, in zijn derde match, scoorde hij opnieuw tegen Alavés.

Na vier wedstrijden voor Getafe staat de Argentijn al op twee doelpunten. Zijn geslaagde start bleef niet onopgemerkt in Spanje en leverde hem de trofee van Mahou MVP van de maand januari op.

Opvallend: in die eerste maand van het jaar speelde hij slechts één wedstrijd en maakte hij één goal, maar dat volstond om indruk te maken. Tegen Girona stond hij 86 minuten op het veld bij een 0-1-achterstand, waarna Vitor Reis in de 90+5e minuut nog gelijkmaakte.

Anderlecht scoort niet meer in de competitie

Bij Anderlecht, dat in de competitie moeite heeft om te scoren, wordt zijn sterke start ongetwijfeld met gemengde gevoelens bekeken. De Argentijn werd naar de uitgang geduwd wegens een gebrek aan efficiëntie, maar lijkt nu helemaal herboren.

Ook zondag slaagde Anderlecht er niet in om te scoren. Tegen La Louvière bleef het bij een 0-0-gelijkspel. Nochtans wonnen de Brusselaars eerder die week nog met 0-4 op het veld van Antwerp in de terugwedstrijd van de halve finale van de Beker van België.



