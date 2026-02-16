Union SG zit met een zeer lastig probleem: "Moeten onze mentaliteit veranderen"

Union Saint-Gilloise heeft het in de competitie moeilijker op verplaatsing dan in eigen huis. Ook zaterdag werden de Brusselaars op Sclessin op een gelijkspel gehouden tegen Standard (1-1). Kevin Mac Allister sprak voor onze microfoon over de uitprestaties van Union.

Hoe verklaar de centrale verdediger de recente moeilijkheden van Union Saint-Gilloise op verplaatsing? "Het klopt dat we al enkele wedstrijden niet meer winnen buiten ons eigen stadion. Een gelijkspel op verplaatsing is voor ons niet voldoende", stelt Mac Allister vast.

"Het is anders spelen buitenshuis, zeker wanneer je veel wedstrijden na elkaar afwerkt. Sommige ploegen zijn misschien frisser omdat ze minder spelen." Union had nog bekerwedstrijden de afgelopen weken tegen Charleroi, waarin het zich plaatste voor de finale.

Volgens Mac Allister moet Union vooral zijn mentaliteit buitenshuis bijsturen. "Ik denk dat we onze mentaliteit moeten veranderen wanneer we op verplaatsing spelen. De cijfers spreken voor zich. We willen vooruitgang boeken en dat zullen we ook doen."

"In de play-offs zal het anders zijn, hoop ik. Het wordt nog moeilijker en winnen zal doorslaggevend zijn. Als je naar de vorige play-offs kijkt, wonnen we negen van de tien wedstrijden. Dat niveau van eisen moeten we opnieuw halen", besloot hij.

Zes uitwedstrijden zonder zege



In zijn laatste zes competitiewedstrijden op verplaatsing verloor Union één keer en speelde het vijf keer gelijk. Een balans die te mager is voor een titelkandidaat. Voorlopig staan de Brusselaars nog steeds op de eerste plaats, met twee punten voorsprong op STVV.