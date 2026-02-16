Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen"

Club Brugge heeft zondag de stadsderby tegen Cercle Brugge gewonnen met 1-2, maar naast de zege viel vooral een opvallend detail op. In de eerste helft probeerde blauw-zwart twee keer een ingestudeerde corner, zonder succes.

Stilstaande fases worden steeds belangrijker in het moderne voetbal. Clubs investeren er almaar meer in. Ook bij Club Brugge wordt daar al langer gericht op gewerkt.

Met Jarne Kesteloot beschikt de club over een gespecialiseerde ‘set pieces coach’. De ex-jeugdtrainer van KV Oostende houdt zich bezig met videostudies, trainingsvormen en het uitwerken van varianten op stilstaande fases.

Groepsmeeting aan de cornervlag, maar het bracht Club Brugge enkel hilariteit op

In de derby kwam zo’n nieuw ingestudeerd nummertje voor het eerst aan bod. Bij een corner ging Mamadou Diakhon achter de bal staan, terwijl een groep ploegmaats zich rond hem verzamelde om de defensie te verwarren. Op het afgesproken moment stormden ze richting zestien, maar de uitvoering van Diakhon liep fout en er werden wenkbrauwen gefronst. Ook een tweede poging leverde niets op.

Na afloop werd Brandon Mechele naar de opvallende fase gevraagd. “Wat precies het idee was? Dat ga ik niet prijsgeven, ik wil niet te veel verklappen", zei hij. “We werken vaak op zulke varianten en hebben er dit seizoen al succes mee gehad. Op training lukte dit ook goed, maar in de match viel het tegen."

Toch blijft Club overtuigd van het belang van stilstaande fases. De Bruggelingen hopen dat de varianten binnenkort wél renderen, hopelijk al in de komende Europese confrontaties tegen Atlético Madrid, waar elk detail het verschil kan maken.



