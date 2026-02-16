Beerschot likt zijn wonden, maar is nog steeds kwaad: "Het was overduidelijk"

Beerschot slikte een bittere pil in de promotiestrijd. In de cruciale topper tegen Kortrijk leek het op een 0-0-gelijkspel af te stevenen, tot Anderson in blessuretijd de bal via een ongelukkige deviatie van Plat in doel werkte. De Mannekes verloren en de kloof met de Kerels is zeven eenheden.

Coach Mo Messoudi reageerde duidelijk over een discutabele fase eerder in de wedstrijd met Gyamfi. “De penaltyfase was overduidelijk. Er was licht contact en Dennis voelde meteen dat het penalty was. Als hij niet geraakt werd, kon hij gewoonweg op doel besluiten", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Het is absurd dat die fase niet gefloten wordt. Dat er in 1B geen VAR is? Dat is enorm zonde, zeker als je ziet wat voor doelpunten we dit seizoen al hebben moeten incasseren.”

Over het verloop van de wedstrijd was Messoudi grotendeels tevreden. Beerschot kon zijn voet naast Kortrijk zetten. “Het was een intense wedstrijd met twee ploegen die goed voorbereid waren en wisten wat ze moesten doen."

"Voor de pauze hadden we de beste kans van de partij met Vula, na de pauze werd een schot van Wright-Phillips goed gestopt door Ilic. Op basis van kansen hadden we deze wedstrijd dus zeker kunnen winnen.”

Beerschot-coach Mo Messoudi vindt de kloof met Kortrijk niet onoverbrugbaar

De late tegentreffer was zuur, maar Messoudi bleef nuchter. “Lambert gooit de bal voor doel en dan is het Brian die de bal wil wegwerken. Via hem komt de bal op het hoofd van de Kortrijk-speler terecht, waarna de bal ongelukkig in het doel gaat. Al denk ik dat een gelijkspel ook meer dan terecht was geweest. Het is ongelukkig dat we hier verliezen.”





De kloof in het klassement blijft een zorg, maar de coach wil de moed erin houden. “Volgend weekend gaan we weer volop voor de drie punten tegen Francs Borains en moeten we hopen dat Kortrijk steken laat vallen. Zeven punten is veel, maar ook niet onoverbrugbaar. We gaan blijven verder doen zoals we bezig zijn en dan zien we wel.”