"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is"

De kansen van KRC Genk om de Champions' Play-offs te halen zijn de laatste weken gestegen. Dat heeft met meer te maken dan enkel het puntengewin.

Na een 9 op 9 komt Genk weer op de deur kloppen van de top zes. Met nog vijf speeldagen te gaan heeft Genk het momentum dat elke kanshebber op die laatste plaatsjes voor de Champions' Play-offs wil hebben. Het is echter al vaak benadrukt wat nog een hindernis kan zijn. Er volgen thuismatchen tegen Standard en Gent. Daarna komen er ontmoetingen met de nummers 1 en 2, om de competitie af te sluiten in La Louvière.

Kortom: het is een programma dat niet van de poes is. Er zijn echter weinig concurrenten met een eenvoudig schema voor de boeg en Genk mag zich op de borst kloppen over een van de werkpunten van de ploeg. Genk stond al langer bekend als een voetballend goede ploeg, maar werd dit seizoen te makkelijk in de problemen gebracht op duelkracht, intensiteit en viriel spel.

Genk trekt nu resultaten over de streep

Dit lijkt bijgesteld, na twee uitmatchen op rij waarin Genk ook met strijdlust een resultaat over de streep trok. In Mechelen gebeurde dat met beter voetbal dan in Denderleeuw, maar het principe blijft hetzelfde. Heynen ging wel vaker voorop in de strijd, maar Hayen is er in geslaagd om in het hele team meer karakter te krijgen, onder andere door te hameren op oppeppende gebaren, het ostentatief betrekken van de fans bij de matchbeleving.

Het is misschien een wat kunstmatige manier, maar als het werkt, dan werkt het. Dit maakt dat Genk wel in staat lijkt om nog wel meer moeilijke klippen te omzeilen, met een toename in vertrouwen. Genk heeft met die vernieuwde ingesteldheid een belangrijk pijnpunt opgelost. Al blijft er nog wel een werkpunt over, namelijk dat de ploeg defensief kwetsbaar blijft: 37 tegentreffers in 25 matchen is simpelweg te veel.

Karetsas als X-factor in strijd voor Play-off 1

Dat kan dan weer opgevangen worden door offensief nog een tandje hoger te schakelen, onder andere via goudhaantje 'Kos' Karetsas. Moeilijk voor te stellen dat die dit seizoen nog naast de basiself is gevallen. De onnodige tierlantijntjes verdwijnen naar de achtergrond, Karetsas zet de stap naar meer efficiëntie en rendement. KRC Genk heeft aardige papieren om de competitie af te sluiten in de top zes.