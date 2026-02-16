Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement

Na de 3-2-nederlaag van Zulte Waregem op Stayen ontstond commotie rond vermeende racistische uitlatingen richting Joseph Opoku. STVV reageert nu officieel en spreekt van een groot misverstand.

Zondagnamiddag verloor Zulte Waregem met 3-2 op Stayen van STVV. Daags na de wedstrijd stuurde Essevee een statement de wereld in, waarin het beweert dat één van zijn spelers, Joseph Opoku, slachtoffer werd van racistische uitlatingen.

Ondertussen is er veel discussie ontstaan over de situatie. Het zou namelijk gaan om uitspraken van een STVV-fan die te horen waren op het Instagram-verhaal van Zulte Waregem, net na de 0-2 van Opoku.

"Vuile arbiter", klinkt het op de beelden

Maar bij het bekijken van de video lijkt het erop dat de fan in kwestie "Vuile arbiter!", riep. Als dat het geval is, is er dus ook duidelijk niets racistisch aan. STVV spreekt nu van een misverstand op zijn website.

"Zowel binnen de spelersgroep als in onze kantoren werken Kanaries uit verschillende landen en continenten zij-aan-zij, als één team. Laat er dus geen twijfel over bestaan: als club kennen wij de krachten van samenwerking tussen verschillende culturen en kanten wij ons tegen elke vorm van racisme", opent de club.

STVV weerlegt aantijgingen en verwijst naar ‘spraakverwarring’

"Op de beelden die wij ontvingen, horen we een supporter zich expliciet richten tot de scheidsrechter (nvdr. met de woorden ‘vuile arbiter’). Je kan discussiëren over het poëtische gehalte van die uitspraak, maar het is duidelijk dat hier geen sprake is van racisme", klinkt het bij Sint-Truiden.



"Het West-Vlaams en Limburgs accent liggen ver uit elkaar, dan kan een dergelijke spraakverwarring al eens om de hoek loeren. We nemen hier dus verder geen aanstoot aan. Moesten er andere beelden opduiken, die effectief racistisch gedrag aantonen, dan zullen we deze serieus nemen en daar de nodige gevolgen aan verbinden. Vandaag en in de toekomst", besluit STVV.