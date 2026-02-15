"Er viel niet meer te voetballen": Janssen over sneeuwmatch tegen Westerlo

Antwerp ging in eigen huis onderuit tegen Westerlo in een wedstrijd die halverwege herschapen werd tot een sneeuwgevecht. Volgens Vincent Janssen was er vanaf minuut 35 nauwelijks nog sprake van voetbal.

Gokken in de sneeuw

“Het zijn niet onze beste tijden, daar kunnen we duidelijk in zijn. De resultaten van de voorbije weken spreken voor zich”, opende de Nederlander eerlijk.

Toch wilde Janssen de nederlaag niet enkel op de vormdip schuiven. “De eerste 30 minuten was het op zich nog oké voetballen. Maar vanaf minuut 35 viel er niet meer te voetballen door de sneeuw. In de tweede helft was het gewoon lange ballen spelen en hopen op een kans.”

Volgens de spits werd het vooral gokken. “Je weet niet meer hoe je de bal moet raken, hoe hij gaat botsen of doorrolt. Dan hoop je op dat ene kansje dat binnenvalt, maar dat kwam er niet.”Stopzetten?

Of de wedstrijd had moeten worden stopgezet? Daar wilde Janssen zich niet over uitspreken. “Ik denk niet dat de scheidsrechter naar mij gaat luisteren om het stop te zetten. Moest het? Geen mening. We hebben onze momenten niet benut, dus ik ga daar geen discussie over voeren.”



Antwerp was volgens hem niet kansloos. “Wij hadden onze kansjes en zij ook, maar zij scoren wel. In deze omstandigheden twee keer scoren is gewoon lastig. Als zij op 0-2 komen, weet je dat het enorm moeilijk wordt.”