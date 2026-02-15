Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit
Foto: Voetbalkrant

Anderlecht ontvangt RAAL La Louvière op speeldag 25, maar de sneeuw eist voor de aftrap alle aandacht op. Het Lotto Park kleurt wit en belooft een avond vol aanpassingen.

Anderlecht neemt het straks op tegen RAAL La Louvière op de 25e speeldag van de Jupiler Pro League. De plots sneeuwval zorgt voor opvallende beelden enkele uren voor de aftrap.

Tijdens de wedstrijd Cercle Brugge - Club Brugge begon het plots te sneeuwen, vanaf de tweede helft werd er met een oranje bal gespeeld. Ook bij Antwerp - Westerlo kleurde het gras grotendeels wit tijdens de wedstrijd.

Winterdecor in het Lotto Park zorgt voor extra uitdaging

Voor de wedstrijd Anderlecht - La Louvière mogen we hetzelfde verwachten. Zo'n twee uur voor de aftrap werd het duidelijk dat ook Brussel niet zou ontsnappen aan de sneeuwval. Voetbalkrant is ter plaatse en zal u van updates voorzien.



Lees ook... LIVE: Match Anderlecht-La Louvière start al zeker

De sneeuw zal het voetballen ongetwijfeld niet makkelijker maken voor beide ploegen, wat voornamelijk een nadeel lijkt te worden voor Anderlecht. Als de logica gerespecteerd wordt zal paars-wit het initiatief nemen tegen RAAL.

We kunnen zondagavond een glijpartij verwachten in het Lotto Park. Voorlopig wijst er niets op dat de wedstrijd niet zou kunnen doorgaan. Na de overtuigende bekerzege tegen Antwerp wil paars-wit bevestigen in de Jupiler Pro League.

Volg Anderlecht - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Anderlecht
La Louvière

