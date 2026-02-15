🎥 Ivan Leko reageert na opvallende duw ... aan eigen speler

Club Brugge heeft de Brugse derby tot een goed einde weten te brengen. Op 'bezoek' bij Cercle Brugge op Jan Breydel werd met 1-2 gewonnen. Toch was er ook wel even een bijzonder moment te melden tussen Ivan Leko en een van zijn spelers.

Het was toch wel een heftig en opvallend beeld, toen Ivan Leko plots uitpakte met een duw aan zijn eigen speler Shandre Campbell. In minuut 96 duwde hij de speler terug in het veld met de nodige branie en passie toch wel.

Aster Nzeyimana was meteen duidelijk over beelden: "Ja, ze wilden passie! Hoho, wat is dit", klonk het. Franky Van der Elst zag het beeld ook live tijdens de uitzending met DAZN en reageerde meteen wat minder optimistisch.

😅 | Ivan Leko is een coach met temperament! 💢 #CERCLU pic.twitter.com/7WviEWomk5 — DAZN België (@DAZN_BENL) February 15, 2026

"Passie? Goh ja, er zijn toch limieten", aldus het icoon van Club Brugge. "Je kan dat ook op een andere manier doen of aanpakken. Als speler zou ik hier toch niet al te blij mee zijn, maar dat ligt misschien aan mij dan."

Ivan Leko reageert zelf ook op incidentje met Shandre Campbell

Ivan Leko zelf reageerde ook op de zaak na de wedstrijd tegen Cercle Brugge. "Ach, zo'n grote duw was het nu ook niet toch? Hij moet blij zijn dat hij in een Brugse derby mag invallen en minuten mag maken voor Club Brugge."



Lees ook... 🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge›

En de coach van Club Brugge ging door op zijn elan: "Het hoort bij het bijleren en zal van hem een betere speler maken. In een ploeg als Club Brugge moet er ook verdedigd worden en dat moet Shandre Campbell leren, ook al is hij gemaakt om aan te vallen."