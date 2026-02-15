🎥 Ivan Leko reageert na opvallende duw ... aan eigen speler

🎥 Ivan Leko reageert na opvallende duw ... aan eigen speler
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft de Brugse derby tot een goed einde weten te brengen. Op 'bezoek' bij Cercle Brugge op Jan Breydel werd met 1-2 gewonnen. Toch was er ook wel even een bijzonder moment te melden tussen Ivan Leko en een van zijn spelers.

Het was toch wel een heftig en opvallend beeld, toen Ivan Leko plots uitpakte met een duw aan zijn eigen speler Shandre Campbell. In minuut 96 duwde hij de speler terug in het veld met de nodige branie en passie toch wel.

Aster Nzeyimana was meteen duidelijk over beelden: "Ja, ze wilden passie! Hoho, wat is dit", klonk het. Franky Van der Elst zag het beeld ook live tijdens de uitzending met DAZN en reageerde meteen wat minder optimistisch.

"Passie? Goh ja, er zijn toch limieten", aldus het icoon van Club Brugge. "Je kan dat ook op een andere manier doen of aanpakken. Als speler zou ik hier toch niet al te blij mee zijn, maar dat ligt misschien aan mij dan."

Ivan Leko reageert zelf ook op incidentje met Shandre Campbell

Ivan Leko zelf reageerde ook op de zaak na de wedstrijd tegen Cercle Brugge. "Ach, zo'n grote duw was het nu ook niet toch? Hij moet blij zijn dat hij in een Brugse derby mag invallen en minuten mag maken voor Club Brugge."

Lees ook... 🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge

En de coach van Club Brugge ging door op zijn elan: "Het hoort bij het bijleren en zal van hem een betere speler maken. In een ploeg als Club Brugge moet er ook verdedigd worden en dat moet Shandre Campbell leren, ook al is hij gemaakt om aan te vallen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Cercle Brugge
Ivan Leko
Shandre Campbell

Meer nieuws

🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge Reactie

🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge

17:45
LIVE: STVV en Zulte Waregem beginnen er weer aan Live

LIVE: STVV en Zulte Waregem beginnen er weer aan

20:41
Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby Reactie

Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby

16:45
Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby Reactie

Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby

16:20
11
20 minuten het Anderlecht van tegen Antwerp en daarna... Paars-wit laat weer pijnlijk punten liggen

20 minuten het Anderlecht van tegen Antwerp en daarna... Paars-wit laat weer pijnlijk punten liggen

20:39
🎥 Onwaarschijnlijke misser en een nog onwaarschijnlijker doelpunt: Cercle Brugge doet het allemaal

🎥 Onwaarschijnlijke misser en een nog onwaarschijnlijker doelpunt: Cercle Brugge doet het allemaal

16:00
Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

15:29
Absolute clubgeschiedenis: Thibaut Courtois doet beter dan Iker Casillas bij Real Madrid

Absolute clubgeschiedenis: Thibaut Courtois doet beter dan Iker Casillas bij Real Madrid

20:30
"In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière

"In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière

20:00
1
🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag Reactie

🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag

19:38
3
🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp Reactie

🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp

19:22
1
Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer" Reactie

Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer"

19:09
4
Werd Dender benadeeld tegen OH Leuven? "Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk"

Werd Dender benadeeld tegen OH Leuven? "Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk"

19:00
2
KV Mechelen-fans trekken aan de alarmbel: "Dat vinden wij werkelijk schaamteloos"

KV Mechelen-fans trekken aan de alarmbel: "Dat vinden wij werkelijk schaamteloos"

18:30
Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

17:55
Champagne in open lucht koel zetten? Beveren trekt zich niets aan van de sneeuw en stoomt door

Champagne in open lucht koel zetten? Beveren trekt zich niets aan van de sneeuw en stoomt door

18:00
2
Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

17:03
Sneeuw zorgt voor problemen: wedstrijden Pro League gestaakt

Sneeuw zorgt voor problemen: wedstrijden Pro League gestaakt

17:30
Marseille stort in en vergeet zijn Rode Duivel: de situatie rond Arthur Vermeeren baart zorgen

Marseille stort in en vergeet zijn Rode Duivel: de situatie rond Arthur Vermeeren baart zorgen

16:30
Voorzitter Alex Muzio verrast met wel heel zware uitspraak: Union SG denkt groter dan ooit

Voorzitter Alex Muzio verrast met wel heel zware uitspraak: Union SG denkt groter dan ooit

15:00
"Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk

"Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk

15:30
4
RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap"

RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap"

14:30
13
Jérémy Taravel als hoofdcoach bij Anderlecht? Johan Boskamp spreekt klare taal

Jérémy Taravel als hoofdcoach bij Anderlecht? Johan Boskamp spreekt klare taal

14:00
Anderlecht zet vol in op Alfred Schreuder maar botst op groot probleem

Anderlecht zet vol in op Alfred Schreuder maar botst op groot probleem

13:30
LIVE Cercle Brugge-Club Brugge: Doet blauw-zwart extra vertrouwen op in Brugse derby?

LIVE Cercle Brugge-Club Brugge: Doet blauw-zwart extra vertrouwen op in Brugse derby?

09:15
Geweigerd te cashen: CEO verklaart waarom Club Brugge meer dan 100 miljoen euro heeft laten liggen

Geweigerd te cashen: CEO verklaart waarom Club Brugge meer dan 100 miljoen euro heeft laten liggen

23:00
Na gelijkspel tegen leider Union SG: Standard-coach Euvrard niet helemaal tevreden Reactie

Na gelijkspel tegen leider Union SG: Standard-coach Euvrard niet helemaal tevreden

13:00
2
Anderlecht wil zo snel mogelijk Nathan De Cat overtuigen: dit is het plan

Anderlecht wil zo snel mogelijk Nathan De Cat overtuigen: dit is het plan

12:30
3
De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn

De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn

11:30
17
Goed nieuws voor Leko: Club Brugge bevestigt terugkeer van sleutelspelers voor de derby tegen Cercle

Goed nieuws voor Leko: Club Brugge bevestigt terugkeer van sleutelspelers voor de derby tegen Cercle

14/02
Johan Boskamp was er bijna niet meer: "Ik had de dood geaccepteerd"

Johan Boskamp was er bijna niet meer: "Ik had de dood geaccepteerd"

09:30
Mika Godts zet WK-kandidatuur kracht bij en geeft verrassend nieuws over zijn toekomst

Mika Godts zet WK-kandidatuur kracht bij en geeft verrassend nieuws over zijn toekomst

12:00
1
LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

10:45
🎥 KAA Gent-spits Max Dean gaat tot twee keer toe Charleroi-fans uitdagen

🎥 KAA Gent-spits Max Dean gaat tot twee keer toe Charleroi-fans uitdagen

11:00
8
KV Kortrijk op weg naar 1A, Beerschot kwaad na wedstrijd: "Ik zou ook razend zijn"

KV Kortrijk op weg naar 1A, Beerschot kwaad na wedstrijd: "Ik zou ook razend zijn"

10:30
11
LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploot, La Louvière geen makkelijke klant

LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploot, La Louvière geen makkelijke klant

09:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek Vital Verheyen Vital Verheyen over STVV - Zulte Waregem: 2-2 Standard 2.0 Standard 2.0 over "In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière The Flash The Flash over Anderlecht - La Louvière: 0-0 ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer" ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over 🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp - Westerlo: 0-2 Sam Piejong Sam Piejong over Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby Vital Verheyen Vital Verheyen over RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved