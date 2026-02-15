"Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk

Beerschot leek op weg naar een punt tegen KV Kortrijk, tot een ongelukkige owngoal in de slotfase alles besliste. Vooral één fase bleef nazinderen, waarover na afloop geen twijfel bestond bij de Kielse Ratten.

Beerschot nam het zaterdagavond op tegen KV Kortrijk. Beide ploegen leken af te stevenen op een droog gelijkspel, tot een eigen doelpunt van Brian Plat (een afgeweken bal van Matthew Anderson) het verschil maakte in het absolute slot.

Het was een zure opdoffer voor de Kielse Ratten, maar zij waren vooral ontevreden over een niet gegeven strafschop voor een fout op Dennis Gyamfi. Beerschot-doelman Nick Shinton was duidelijk over de fase.

Opnieuw discussie over VAR in 1B na cruciale fase

"De verdediger raakt geen bal en raakt Dennis volledig. Of de VAR dan nodig is in 1B? De VAR zou hier zeker strafschop fluiten, daar ben ik zeker van", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Ook trainer Mo Messoudi liet er geen twijfel over bestaan. "De penaltyfase was overduidelijk. Er was licht contact en Dennis zei achteraf dat hij ook meteen voelde dat het penalty was. Als hij niet geraakt werd, kon hij gewoonweg op doel besluiten."

Steeds vaker wordt er aan de alarmbel getrokken in de CPL over de nood aan een VAR. "Het is absurd dat die fase niet gefloten wordt. Dat er in 1B geen VAR is? Dat is enorm zonde, zeker als je ziet wat voor doelpunten we dit seizoen al hebben moeten incasseren", aldus Messoudi.