🎥 "Het is gewoon klote": KV Mechelen baalt zwaar en meningen over werkpunt lopen uiteen

Het is even een weekendje zwaar balen voor KV Mechelen. Myron van Brederode verwoordde de teleurstelling het meest expliciet. Ook Fred Vanderbiest en Tommy St. Jago vonden dat er meer in zat in de thuiswedstrijd tegen RC Genk, geëindigd op een 2-3-nederlaag.

In het eerste uur had KVM vooral problemen op zijn linkerkant. Was dat de verantwoordelijkheid van Servais of Marsa? "Het grootste probleem was dat José Marsa vaak niet genoeg kantelde toen Ito breed bleef staan", is Fred Vanderbiest duidelijk. Hieronder kunt u zijn analyse bekijken van de wedstrijd van vrijdagavond. "Er is niets verloren. We blijven sowieso in de top zes", blijft hij strijdvaardig.

Myron van Brederode had het na zijn doelpunt en assist moeilijk om de nederlaag te verteren. "Ik denk dat we een goede pot voetbal spelen, maar we geven de goals momenteel te makkelijk weg. Daar worden we allemaal een beetje moedeloos van. Het is gewoon klote dat het gebeurt." Het is atypisch voor KVM, dat nog altijd een van de vier beste defensies van het land heeft.

"Volgens mij is het de zoveelste keer dat we een doelpunt slikken op hoekschop", vloekt Van Brederode. Vanderbiest nuanceert dat: volgens zijn berekening slikte KVM nog maar zes doelpunten op stilstaande fases. Sowieso kan Van Brederode er gezien zijn rol en gestalte weinig aan doen. "We zijn een team. Of ik aanvaller of verdediger ben, maakt geen reet uit", antwoordt de Nederlander.

Van Brederode kent beslissende factor niet

In de spannende strijd richting Champions' Play-offs is het de vraag wat de doorslag zal geven. "Als ik dat zou weten, was ik trainer geworden. Zo ver ben ik niet en ik weet niet of ik dat ooit überhaupt zou willen zijn. Dat is niet mijn job. Wat beter moet, is het eruit halen van de voorzetten. Die komen gewoon veel te makkelijk. Op standaardsituaties moet je gewoon een kerel zijn en niet als kleine kinderen verdedigen."

Lees ook... 🎥 Heymans lacht met 'positieve uitschuiver' bij Genk: matchwinnaar kondigt aan wat hij volgende keer doet›

Ook voor zijn landgenoot Tommy St. Jago was het als deel van die Mechelse defensie een zure pil om te slikken. "Het is zonde om met lege handen achter te blijven als je twee keer voor komt. We hebben nagelaten om het over de streep te trekken, los van het feit dat we wel goed speelden. Daar hebben we nu niets aan."