Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan"

Konstantinos Karetsas moest even de strafschopfout verwerken, maar wist ook wel meteen dat hij een belangrijk moment had afgedwongen. Het Griekse toptalent had een groot aandeel in de zege van Genk in Mechelen.

De 18-jarige smaakmaker mocht veel lof ontvangen, onder andere van Hein Vanhaezebrouck. "Dat ik outstanding was? Dank je, dat apprecieer ik. We waren minder goed begonnen en dan doe ik alles wat ik kan om de ploeg te helpen. Het was toch vooral een teamprestatie. Onze wilskracht was groter dan die van hen, hoewel Mechelen ons een moeilijke match bezorgde."

Karetsas heeft echt wel verantwoordelijkheid getoond. Ondanks zijn sterke prestatie was hij toch nog zelfkritisch. "Het was nodig om de ploeg even bij de hand te nemen. Ons tweede tegendoelpunt neem ik voor mijn rekening. Het is mijn man die wegloopt. Ik moest het wel even oplossen." Dat heeft hij dan ook gedaan: zowel de 2-2 als de 2-3 kwam er dankzij zijn impact.

Karetsas looft het werk van trainer Hayen

Met een kwartier te gaan kreeg hij de nodige ruimte en dan was hij wel zo slim om een strafschop uit te lokken. "Ik zag niemand achter me en nam de bal mee. Ik weet dat het mijn sterkte is om één-op-één te gaan. We zijn sterk bezig. Veel credits naar de coach, die tot nu toe heel goed werk heeft geleverd. Ik wil geen te verregaande uitspraken doen, maar we zijn op de goede weg."

Karetsas benadrukte nog eens de wilskracht bij Genk. "We komen twee keer terug en we gaan er op het einde nog over. Voor ons is dat een topgevoel. Of je snel kunt gelijkmaken of niet, zolang je het maar doet en er op het einde nog over gaat. De timing van onze goals zat wel goed. Ik heb vakantie gehad in Griekenland en kan nu weer voetballen in de Jupiler Pro League: ik amuseer me."

Grote ontlading bij spelers en fans van Genk

Lees ook... 🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas›

De koude avond in Mechelen trotseerde de jonkie met veel plezier: na het laatste fluitsignaal was de ontlading groot. "Zoals we nu gevierd hebben met onze fans, dat hebben we nog nooit eerder gedaan. We beleven terug plezier, dat is belangrijk." Afgezien van die 2-1 deed Karetsas overigens ook zijn defensieve taken. "Nu kunnen ze niet meer zeggen dat ik te slap ben of niet verdedig", lacht hij. "Daar ben ik blij om."