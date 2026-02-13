Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

Union SG staat ook dit seizoen eerste in de Jupiler Pro League én het plaatste zich voor de finale van de Beker van België. Op die manier blijven ze maar indruk maken op iedereen. Wanneer stopt het een keertje voor de Brusselaars?

Al enkele jaren wordt er gedacht dat het einde van de geweldige hausse van Union SG er vroeger dan later moet aankomen. Maar keer op keer bewijzen de Brusselaars dat ze niet van plan zijn om snel de rol te lossen.

Komen andere ploegen in de vijver van Union SG vissen?

Ze wonnen al een keertje de Beker van België, werden vorig seizoen kampioen én staan ook dit seizoen zeker nog in de buurt van de prijzen. "Iedereen vraagt zich toch af: hoe lang gaan ze nog op deze manier succes blijven hebben?”

"Steeds meer ploegen kijken nu naar Union kijken en denken: moeten we het niet ook zo gaan doen?", aldus Franky Van der Elst in FoxPop. "Met weinig investeringen halen ze veel rendement. Ik denk dat veel ploegen in hun vijver gaan vissen."

Franky Van der Elst vol lof voor Guilherme Smith van Union SG

Toch halen ze bij Union SG vooralsnog parels op plaatsen waar je het niet meteen verwacht. Zo is Franky Van der Elst ook grote fan van een van de nieuwste groeibriljanten die bij de Brusselaars rondloopt: Guilherme Smith.

Die heeft kwaliteiten, meent de gewezen speler van Club Brugge. Hij is volgens Van der Elst gezien zijn parcours tot nu toe ook mentaal sterk. "Je ziet nu al: dat is weer een typische Union-transfer. Die gaan ze over een paar jaar voor veel geld verkopen.”