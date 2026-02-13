Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vormt het Koning Boudewijnstadion voor het eerst het decor van een volledige Brusselse bekerfinale tussen Union SG en RSC Anderlecht. Wie pakt dan een prijsje?

Union SG kan dit seizoen de dubbel pakken. Het maakte indruk in de Beker van België tegen Charleroi én staat op kop in de Jupiler Pro League. Met RSC Anderlecht ging het de voorbije weken en maanden heel wat minder.

Bekerfinale op 14 mei: een voordeel voor Anderlecht of voor Union SG?

Het team staat vierde in de competitie en moet nog opletten dat het zich de komende zes speeldagen kan plaatsen bij de zes beste ploegen en zo voor de Champions' Play-offs. Of kan het vizier meteen richting 14 mei?

Anderlecht lijkt - zeker ook met oog op Europees voetbal - van de Beker een absolute prioriteit te kunnen of moeten gaan maken, terwijl Union SG op dat moment misschien in een bitse strijd met Club Brugge en/of STVV verwikkeld is.

Play-offs ook van belang voor beide ploegen?

Kan dat in het midden van de play-offs voor een verschil zorgen in aanpak? Misschien wel, maar eerst is het zaak de play-offs te halen en na enkele speeldagen in die play-offs kan er ook alweer heel veel duidelijk worden.



Dit seizoen bewees Anderlecht al dat het zijn voet naast Union SG kan zetten in de onderlinge Brusselse derby's. Een bekerfinale blijft natuurlijk wel iets anders en de vorm van paars-wit zal wel beter moeten - of zoals in de wedstrijd tegen Antwerp moeten zijn. Wat denkt u?