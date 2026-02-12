Vandenbempt houdt zich niet in: "Lijkwagen, hallucinant, tragisch, ... grootste crisis ooit"

RSC Anderlecht verloor met 2-0 op bezoek bij KRC Genk. En zo moet paars-wit plots zelfs nog gaan opletten dat het niet uit de top-6 valt. Wat ze lieten zien in Limburg was heel erg droef. Dat zagen ook de analisten, die zich zorgen maken in het instituut Anderlecht.

Peter Vandenbempt was zeer helder: “Anderlecht verloor helemaal kansloos tegen KRC Genk en dat mag je ook letterlijk nemen, want ze hadden geen enkele kans over de hele wedstrijd. Over de prestatie kan je bijna niets goeds zeggen, behalve dat ze veel strijd leverden.”

KAA Gent speelde als een kleine ploeg in Genk

“Misschien zelfs een beetje té veel strijd, met heel veel fouten tot gevolg. Misschien was het in functie van de Beker van België dat een paar spelers op de bank zaten, maar Anderlecht is in Genk komen voetballen als een kleine ploeg, vind ik.”

“Ze speelden heel defensief, in blok, voorzichtig en veelal laag en dan nog gaven ze eigenlijk veel kansen weg. Voetballend was het tragisch en Anderlecht heeft de wedstrijd gewoon ondergaan”, klonk het in zijn analyse in de podcast Vandenbempt.

Geen vertrouwen bij RSC Anderlecht: hallucinante cijfers

“Niemand nam de ploeg op sleeptouw, ook de invallers niet. Er is geen vertrouwen, iedereen lijkt uit vorm en er lijken er ook veel die niet helemaal fit zijn. De cijfers zijn gewoon hallucinant te noemen. Al zeven uur niet meer gescoord, geen veldgoal in zeven wedstrijden, …”

Lees ook... "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis›

“Wijlen Raymond Goethals zei ooit toen Anderlecht lang geleden eens in crisis verkeerde dat je een ambulance niet moet bombarderen … met een lijkwagen moet je dat dan zeker niet doen. Wat er naast het veld voorvalt, maakt het zo mogelijk nog pijnlijker. Iedereen lijkt te gaan lopen. Dit is misschien wel de grootste crisis in de geschiedenis van de club.”