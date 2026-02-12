Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

Anderlecht staat donderdag voor een lastige opdracht op de Bosuil. Na de 0-1-nederlaag in eigen huis moet paars-wit vol in de aanval tegen Antwerp, in een kolkend stadion en middenin een moeilijke periode.

Anderlecht zal donderdag alles op alles moeten zetten om zijn weg naar de bekerfinale te vinden. Antwerp heeft een voorsprong van één doelpunt, na de overwinning in het Lotto Park afgelopen week. Paars-wit zit in een negatieve spiraal en speelt voor een uitverkochte Bosuil.

Dat het geen makkelijke taak zal worden, is meer dan zeker. Marc Degryse vertelde hoe Anderlecht het moet aanpakken. "Je moet lef tonen, vooruit spelen, voor diepgang zorgen en durven dribbelen", opent hij bij Het Laatste Nieuws.

Degryse ziet maar één optie voor paars-wit

"Anderlecht kan niet starten met het idee dat ze zo lang mogelijk in de wedstrijd willen blijven. Neen, vanaf minuut één moeten ze er vollebak in", gaat de analist verder. Achteraan zou hij weinig aanpassen, al kiest hij liever niet voor Moussa Diarra.

"Diarra is speelgerechtigd, maar ik zou hem op de bank laten. Saliba en De Cat spelen voor de defensie en moeten afwisselend mee inschuiven", gaat Degryse verder, die vooral wil dat er op offensief vlak verbetering is.

"Bertaccini, Hazard en Verschaeren moeten dicht bij Cvetkovic spelen. Wie links, rechts of centraal begint, maakt niets uit. Hazard en Verschaeren moeten voor de combinaties zorgen, Bertaccini en Cvetkovic voor de diepgang", klinkt het nog.