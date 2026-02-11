Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
1 reacties
Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa
Foto: © photonews

Mika Godts staat op de radar van de Europese grootmachten. AFC Ajax passeert komende zomer zo goed als zeker langs de kassa. Maar dat geldt eveneens voor twee Belgische topclubs.

FC Barcelona, Arsenal FC en SSC Napoli informeerden afgelopen winter naar de voorwaarden van Mika Godts. Onze 20-jarige landgenoot besloot zelf om geen stappen over te slaan en in Amsterdam te blijven. 

De kans is echter klein dat Godts de trein komende zomer een tweede keer laat passeren zonder op te stappen. Al zullen de geïnteresseerde clubs de geldbuidel moeten bovenhalen. 

Wat is het prijskaartje van AFC Ajax voor Mika Godts?

Transfermarkt schat de marktwaarde van Godts op vijftien miljoen euro, maar voor dat bedrag is onze landgenoot niét op te pikken. De Ajacieden mikken op een transfersom van dertig miljoen euro.

En dan passeren ook twee Belgische clubs langs de kassa. Al moet het gezegd: de ene al iets meer dan de andere. Eerst en vooral krijgt Anderlecht een solidariteitsbijdrage - versta: een opleidingsvergoeding - van net geen 200.000 euro.

RSC Anderlecht én vooral KRC Genk mogen een extraatje verwachten

De penningmeester van KRC Genk wrijft zich dan weer wél in de handen. De Limburgers hebben naargelang de bron recht op 10 tot 25 procent van de transfersom die Ajax opstrijkt.

Lees ook... Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

Met andere woorden: indien de transfer van Godts effectief dertig miljoen euro zal opbrengen vloeit een bedrag tussen 3 miljoen euro en 7,5 miljoen euro naar Limburg. En dat is sowieso een héél leuk extraatje. 

