Jean Butez (ex-Antwerp) op weg naar het WK 2026? Dit zegt de doelman er zelf over

Jean Butez verkeert in topvorm bij Como en zou zo in aanmerking kunnen komen voor een selectie bij de Franse nationale ploeg voor het WK 2026. De ex-doelman van Antwerp sprak daarover met L'Équipe.

Ook dinsdag liet de Como-doelman zich opnieuw opmerken tegen Napoli. Hij stopte een beslissende strafschop en hielp zijn ploeg zo aan een plaats in de halve finales van de Coppa Italia. Zijn uitstekende vorm zou hem zelfs richting het WK 2026 kunnen loodsen.

Denkt hij al aan een mogelijke selectie voor Frankrijk? "Als je me die vraag zes maanden geleden had gesteld, was dat geen thema voor mij… Nu iets meer toch."

De keeper had ook een gesprek met de huidige nummer één bij Les Bleus. "Ik heb er met Mike Maignan over gesproken toen ik in Italië aankwam. Hij waarschuwde me dat het snel kan gaan na een goed seizoen."

"Met Mike verliepen de gesprekken altijd vlot, alles ging snel tussen ons. We kennen de huidige situatie bij de doelmannen, dus dat kan bepaalde perspectieven openen", gaat Butez verder.

Jean Butez naar het WK 2026?



Droomt hij al van het WK 2026? "Dat is niet iets waar je aan denkt als je jezelf als een ‘kleintje’ ziet. Ik heb dat nooit echt ingebeeld, want ik ben 30 jaar en heb een wat atypisch parcours. Op mijn leeftijd begin ik me pas echt door te zetten bij een club in een grote Europese competitie."