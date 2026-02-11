Edward Still wilde nóg een belangrijk Anderlecht-figuur meenemen naar Watford

Edward Still wilde nóg een belangrijk Anderlecht-figuur meenemen naar Watford
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4326

Het blijft onrustig bij Anderlecht, maar niet iedereen kiest eieren voor zijn geld. Jérémy Taravel kreeg een aanbod van Edward Still om mee te trekken naar Watford, maar besloot paars-wit trouw te blijven.

Anderlecht nam de voorbije weken en dagen afscheid van heel wat figuren binnen de club. Na het ontslag van Besnik Hasi vertrok Lucas Biglia zelf en nam interim-coach Edward Still ontslag na twee nederlagen om hoofdcoach te worden bij Watford.

Karim Belhocine werd daar assistent, maar Still had graag nog iemand meegenomen die bij Anderlecht actief was. Interim-coach Jérémy Taravel onthulde op zijn persconferentie dat Still hem een plek bij zijn nieuwe club aanbood.

Taravel weigerde om mee te gaan naar Watford

"Ik heb op geen enkel moment gedacht aan vertrekken. De club heeft vorig jaar al met mij gesproken en heeft mij gehaald. Ik wilde niet vertrekken, want de club heeft enerzijds het vertrouwen in mij gehad om me binnen te halen en het is zeker niet het moment om de groep te verlaten in zulke omstandigheden", opent Taravel volgens Het Laatste Nieuws.

"Edward Still heeft me aangeboden om zijn assistent te worden bij Watford, maar ik voel me hier goed", gaat de interim-trainer verder. Hij bereidt zich voor op de bekerclash tegen Antwerp. Hij bevestigt zijn vertrouwen in de club en wil graag assistent worden van de volgende T1.


"Ik sta ter beschikking van de club en dus ook van een nieuwe hoofdcoach. De club heeft het vertrouwen in mij om de match van morgen te leiden en misschien ook die van zondag. Dus dan sta ik ter beschikking van de club", aldus Taravel.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Jérémy Taravel

Meer nieuws

Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs Analyse

Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs

17:15
1
Coach van RB Leipzig waarschuwt het Bayern van Vincent Kompany

Coach van RB Leipzig waarschuwt het Bayern van Vincent Kompany

17:20
Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

16:30
1
De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

16:00
3
Club Brugge verrast supporters met speciale aankondiging

Club Brugge verrast supporters met speciale aankondiging

17:00
Sterkhouder van SK Beveren doet boekje open over trainen met Vincent Kompany

Sterkhouder van SK Beveren doet boekje open over trainen met Vincent Kompany

16:15
'Kleedkamergevecht' tussen Vanden Borre en assistent: dit is hoe het er aan toe ging

'Kleedkamergevecht' tussen Vanden Borre en assistent: dit is hoe het er aan toe ging

12:00
Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

13:30
9
Het proces rond de verkoop van Anderlecht: ook Van Holsbeeck wil nog 1,7 miljoen

Het proces rond de verkoop van Anderlecht: ook Van Holsbeeck wil nog 1,7 miljoen

11:20
19
Jean Butez (ex-Antwerp) op weg naar het WK 2026? Dit zegt de doelman er zelf over

Jean Butez (ex-Antwerp) op weg naar het WK 2026? Dit zegt de doelman er zelf over

15:00
Norwich in topvorm: dit heeft Philippe Clement erover te zeggen

Norwich in topvorm: dit heeft Philippe Clement erover te zeggen

14:20
Loting in Brussel voorspelt niet veel goeds: dit zijn mogelijke Nations League-tegenstanders van België

Loting in Brussel voorspelt niet veel goeds: dit zijn mogelijke Nations League-tegenstanders van België

14:00
1
Wereldkampioene spreekt over haar nieuwe rol bij Arsenal

Wereldkampioene spreekt over haar nieuwe rol bij Arsenal

13:15
De nieuwe lieveling van Union maakte de oorlog in Oekraïne mee: "Ik wilde dat hij ermee zou stoppen"

De nieuwe lieveling van Union maakte de oorlog in Oekraïne mee: "Ik wilde dat hij ermee zou stoppen"

12:20
Philippe Clement doet Norwich herleven: indrukwekkende reeks gaat verder

Philippe Clement doet Norwich herleven: indrukwekkende reeks gaat verder

13:00
Anderlecht-coryfee Jan Mulder ziet clubleiding weer in de fout gaan: "Daar draait het om"

Anderlecht-coryfee Jan Mulder ziet clubleiding weer in de fout gaan: "Daar draait het om"

10:00
5
OFFICIEEL: Grote zorgen bij Tottenham, dat op zoek moet naar nieuwe trainer

OFFICIEEL: Grote zorgen bij Tottenham, dat op zoek moet naar nieuwe trainer

12:40
3
Alderweireld heeft zware kritiek op één Ajax-speler in het bijzonder

Alderweireld heeft zware kritiek op één Ajax-speler in het bijzonder

11:00
1
OH Leuven komt met ferme opsteker voor clash met Arsenal

OH Leuven komt met ferme opsteker voor clash met Arsenal

11:50
1
"Als je een speler daarop beoordeelt, ben je een kleine club": Anthony Vanden Borre is 'zijn' Anderlecht kwijt

"Als je een speler daarop beoordeelt, ben je een kleine club": Anthony Vanden Borre is 'zijn' Anderlecht kwijt

08:00
4
OFFICIEEL Trainer in de Challenger Pro League stapt op bij zijn club

OFFICIEEL Trainer in de Challenger Pro League stapt op bij zijn club

12:10
Huidig Antwerp-jeugdcoach en ex-Anderlecht spreekt zich uit over mogelijk vertrek Kindermans

Huidig Antwerp-jeugdcoach en ex-Anderlecht spreekt zich uit over mogelijk vertrek Kindermans

09:00
Standard had mooie plannen, maar... nu blijkt dat Ivan Leko toch gelijk had Analyse

Standard had mooie plannen, maar... nu blijkt dat Ivan Leko toch gelijk had

11:40
7
Supporters Antwerp slaan terug: "Oplossing ligt niet bij ons"

Supporters Antwerp slaan terug: "Oplossing ligt niet bij ons"

10:30
3
"Ik wil zijn plaats innemen": opvolging verzekerd na transfer van Zulte Waregem

"Ik wil zijn plaats innemen": opvolging verzekerd na transfer van Zulte Waregem

10:45
1
Lucas Biglia zet de puntjes op de i na zijn vertrek bij Anderlecht: "Compleet onjuist"

Lucas Biglia zet de puntjes op de i na zijn vertrek bij Anderlecht: "Compleet onjuist"

07:20
8
"Het zou wel straf zijn": Vidarsson volgt ploeg uit Challenger Pro League goed op

"Het zou wel straf zijn": Vidarsson volgt ploeg uit Challenger Pro League goed op

10:15
4
Alderweireld verrast met beste coach die hij ooit had (en het is niet Mourinho, Pochettino of Simeone)

Alderweireld verrast met beste coach die hij ooit had (en het is niet Mourinho, Pochettino of Simeone)

09:30
2
"Meegebracht naar Cercle": Biebauw is duidelijk over zijn taken na vertrek bij Club

"Meegebracht naar Cercle": Biebauw is duidelijk over zijn taken na vertrek bij Club

09:15
Hart gebroken bij superfan: Manchester United gooit zegereeks én kappersmoment te grabbel

Hart gebroken bij superfan: Manchester United gooit zegereeks én kappersmoment te grabbel

08:40
3
🎥 Pijnlijk moment voor Lukaku: gemiste penalty eindigt in bekerexit voor Napoli

🎥 Pijnlijk moment voor Lukaku: gemiste penalty eindigt in bekerexit voor Napoli

08:20
1
Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren

Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren

21:00
11
Goed nieuws voor Arthur Vermeeren: Marseille grijpt in

Goed nieuws voor Arthur Vermeeren: Marseille grijpt in

07:42
CEO van KRC Genk spreekt klare taal over verkoop van Kos Karetsas

CEO van KRC Genk spreekt klare taal over verkoop van Kos Karetsas

07:00
3
Moet Hugo Cuypers bij Chicago plaatsmaken voor een wereldster?

Moet Hugo Cuypers bij Chicago plaatsmaken voor een wereldster?

06:30
2
Hubert spreekt klare taal over herkansing en revanche na 'afgepakte' finale bij Anderlecht

Hubert spreekt klare taal over herkansing en revanche na 'afgepakte' finale bij Anderlecht

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over OFFICIEEL: Grote zorgen bij Tottenham, dat op zoek moet naar nieuwe trainer Andreas2962 Andreas2962 over Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht Joske89 Joske89 over CEO van KRC Genk spreekt klare taal over verkoop van Kos Karetsas Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs Artevelde Artevelde over Loting in Brussel voorspelt niet veel goeds: dit zijn mogelijke Nations League-tegenstanders van België OH boy OH boy over Het proces rond de verkoop van Anderlecht: ook Van Holsbeeck wil nog 1,7 miljoen Birger J. Birger J. over Standard had mooie plannen, maar... nu blijkt dat Ivan Leko toch gelijk had Cul-de-sac Cul-de-sac over Edward Still wilde nóg een belangrijk Anderlecht-figuur meenemen naar Watford Futbolitis Futbolitis over Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht OH boy OH boy over Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved