Edward Still wilde nóg een belangrijk Anderlecht-figuur meenemen naar Watford

Het blijft onrustig bij Anderlecht, maar niet iedereen kiest eieren voor zijn geld. Jérémy Taravel kreeg een aanbod van Edward Still om mee te trekken naar Watford, maar besloot paars-wit trouw te blijven.

Anderlecht nam de voorbije weken en dagen afscheid van heel wat figuren binnen de club. Na het ontslag van Besnik Hasi vertrok Lucas Biglia zelf en nam interim-coach Edward Still ontslag na twee nederlagen om hoofdcoach te worden bij Watford.

Karim Belhocine werd daar assistent, maar Still had graag nog iemand meegenomen die bij Anderlecht actief was. Interim-coach Jérémy Taravel onthulde op zijn persconferentie dat Still hem een plek bij zijn nieuwe club aanbood.

Taravel weigerde om mee te gaan naar Watford

"Ik heb op geen enkel moment gedacht aan vertrekken. De club heeft vorig jaar al met mij gesproken en heeft mij gehaald. Ik wilde niet vertrekken, want de club heeft enerzijds het vertrouwen in mij gehad om me binnen te halen en het is zeker niet het moment om de groep te verlaten in zulke omstandigheden", opent Taravel volgens Het Laatste Nieuws.

"Edward Still heeft me aangeboden om zijn assistent te worden bij Watford, maar ik voel me hier goed", gaat de interim-trainer verder. Hij bereidt zich voor op de bekerclash tegen Antwerp. Hij bevestigt zijn vertrouwen in de club en wil graag assistent worden van de volgende T1.



"Ik sta ter beschikking van de club en dus ook van een nieuwe hoofdcoach. De club heeft het vertrouwen in mij om de match van morgen te leiden en misschien ook die van zondag. Dus dan sta ik ter beschikking van de club", aldus Taravel.